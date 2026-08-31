Puente de Venecia fue habilitado por la Alcaldía: tramos abiertos y nuevo mapa de desvíos en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá, a través del IDU, habilitó este lunes dos de los tres ramales del puente de Venecia. La administración distrital reveló el nuevo mapa de envíos y con ellos los tramos que quedaron permitidos para mejorar la movilidad en el sur de la ciudad.

Cierres totales y un nuevo puente en Bogotá: así cambia la movilidad en la Autopista Sur y la 68

Se trata de una apertura parcial que promete descongestionar el flujo vehicular sobre la autopista Sur, mientras avanzan las obras en los carriles del deprimido de la 68, cuya ejecución ya alcanza el 75,61 %. Para esta, el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) provisional transforma la movilidad en este tramo mediante la distribución de sus ramales habilitados:

Puente recto (operación temporal de TransMilenio)

Los buses del sistema de transporte circulan provisionalmente por este puente en ambos sentidos de la vía, mientras que culminan las obras del deprimido en diciembre.

Los buses de TransMilenio ya transitan por el corredor. Foto: IDU - A.P.I.

Curva 1: conexión al norte desde el puente

Habilitado para el tráfico mixto y los buses zonales del SITP que se desplazan en sentido occidente-norte, permitiéndoles conectar directamente con la av. Carrera 68 hacia el norte sin necesidad de atravesar las calles internas del barrio Venecia.

Eliminación de giro a nivel

Con la entrada en funcionamiento del puente, se elimina el giro a la izquierda que operaba en la intersección con la carrera 68, obligando a los conductores que se dirigen al norte a subir por la nueva estructura elevada.

Giro hacia la Av. 68 en el puente de Venecia. Foto: IDU - A.P.I.

Carriles paralelos:

Las calzadas paralelas habilitadas desde julio sobre la autopista Sur (sentido occidente-oriente) continúan operando para el tráfico mixto que se desplaza de manera recta hacia el centro y oriente de la capital.

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La obra, que forma parte del Grupo 1 de la troncal de TransMilenio por la av. Carrera 68, fue habilitada tras alcanzar un avance general superior al 98 % en la estructura del puente, el cual había sido recibido en enero de 2024 con apenas un 12,94 % de ejecución.

“En abril de este año nos comprometimos a que la paralela de la autopista Sur iba a estar lista en julio para sacar todo ese tráfico de Venecia y lo hicimos. Ese mismo mes dijimos que en diciembre de este año habilitaríamos el puente de Venecia; hoy 31 de agosto, dos brazos del puente, de los tres que va a tener, quedaron habilitados”, afirmó el alcalde Galán.

Así funcionará el puente de Venecia en diciembre de 2026: