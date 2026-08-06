Administración Galán entrega uno de los puentes más largos de Bogotá: reducirá hasta 30 minutos en tiempos de viaje

En medio de la celebración de los 488 años de Bogotá, la administración de Carlos Fernando Galán entregó oficialmente a la ciudadanía uno de los puentes vehiculares más largos y relevantes para la capital, el de la calle 153 con Autopista Norte. La Alcaldía especificó quiénes se verán beneficiados, qué avenidas conecta y más detalles de la infraestructura.

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El nuevo puente

La administración distrital, representada por el alcalde Galán; la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz; el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, y el director del IDU, Orlando Molano, detalló que este puente beneficiará a más de 840.000 habitantes de las localidades de Usaquén y Suba, además de la población flotante que diariamente utiliza este corredor vial.

Estas son algunas de las características más relevantes de la nueva infraestructura:

Tiene una longitud de 363 metros.

Cuenta con tres carriles para tráfico vehicular.

Tiene un carril de incorporación.

Cuenta con 450 metros de ciclorruta.

Puente de la Calle 153 Foto: IDU - API

La Alcaldía estima que este puente impacte directamente a 20.000 peatones y ciclistas a diario, quienes transitarían en la infraestructura. Además, calculan que circulen cada día cerca de 240.000 vehículos.

Uno de los mayores beneficios que trae esta nueva infraestructura para la movilidad de la ciudadanía compete a la triplicación de la cantidad vehicular en el sector, lo que promete reducir en un 50 % los tiempos de desplazamiento, lo que se traduce en ahorros de hasta media hora para quienes transitan entre Usaquén y Suba.

Una obra que estaba “trabada”

Carlos Fernando Galán, quien fue el encargado de presentar esta nueva infraestructura a la opinión pública, detalló el mínimo porcentaje con el que recibió la obra de este puente al iniciar su mandato el 1 de enero de 2024.

“Esta obra demuestra que en Bogotá las obras sí se pueden terminar. Recibimos este proyecto con apenas el 11 % de avance y hoy lo entregamos al servicio de la ciudadanía”, aseguró Galán. La Alcaldía aseguró que, cuando recibió esta obra, presentaba múltiples retrasos técnicos, administrativos, contractuales y operativos.

Así, para destrabar la obra, el Distrito articuló acciones entre las entidades competentes, resolvió interferencias, aprobó los recursos necesarios, fortaleció el seguimiento técnico e impuso una multa superior a 243 millones de pesos por incumplimientos del contratista, logrando así culminar su ejecución.

Por su parte, el director del IDU, Orlando Molano, recordó que el proyecto fue financiado mediante valorización en 2018, comenzó su construcción en 2021 y debía estar listo en 2023.