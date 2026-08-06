Autos Italianos de Colombia rompe el silencio ante la SIC: esta fue su respuesta en el caso Ferrari

El concesionario Autos Italianos de Colombia S. A. compartió un comunicado respecto al requerimiento emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre las presuntas estafas vinculadas con la venta y entrega de vehículos Ferrari en el país.

Autos Italianos lleva a Ferrari North America a los tribunales por el fin de su operación en Colombia

Los hechos se refieren a la denuncia de varios clientes que reportaron haber realizado pagos anticipados de vehículos de alta gama de la reconocida compañía, pero no les entregaron los carros.

La empresa encargada de vender estos coches en el país informó que ya radicó la respuesta de más de 210 páginas pedida por la SIC, acorde a lo solicitado en el radicado número 6-294239, y que había sido emitida el pasado 22 de julio de 2026.

Autos Italianos de Colombia precisó que dentro de su envío se atienden de forma individual los 15 puntos que habían sido solicitados por la autoridad; además, se incluye información disponible en poder de la empresa como “la relación individualizada del estado de las operaciones celebradas con sus clientes”.

Autos Italianos de Colombia afirmó que colabora con la autoridad y atiende cada uno de los puntos solicitados en la investigación. Foto: Getty Images

De manera paralela, el concesionario informó que seguirá actuando por medio de los canales institucionales y judiciales previstos por el ordenamiento jurídico para contribuir al esclarecimiento de la polémica ocurrida durante los últimos días con los coches Ferrari.

Asimismo, la distribuidora de los vehículos ha reiterado su compromiso de colaborar con la SIC al atender cualquier solicitud adicional que la autoridad vea necesaria para seguir con la investigación.

“Estas actuaciones buscan aportar claridad sobre la situación financiera y administrativa de la compañía, así como sobre el estado de las obligaciones y expectativas de clientes, proveedores y demás partes vinculadas a la operación, con base en la información que sea verificada dentro de la auditoría forense y en las determinaciones que adopten las autoridades competentes”, señaló Autos Italianos de Colombia en el comunicado.

Días antes, el concesionario había realizado una solicitud ante los jueces civiles de Bogotá para la práctica de tres pruebas extraprocesales para poder recaudar la información que abarcaba la terminación de su vínculo comercial con Ferrari North America Inc.

La compañía adelanta una auditoría forense para verificar su información contable y administrativa. Foto: NurPhoto via Getty Images

La empresa comentó que estas actuaciones tienen el propósito de obtener elementos de juicio previo a tomar una decisión de presentar acciones judiciales.

Además, el concesionario afirmó que, a través de esta información, se podrán verificar antecedentes que han afectado a los presuntos denunciantes, entre ellos las restricciones de órdenes, preórdenes y depósitos de clientes.