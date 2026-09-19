Primer mes de Abelardo De La Espriella: estos son los resultados que reportó el Gobierno en movilidad

El presidente Abelardo De La Espriella ya ha completado un mes en el cargo desde que fue nombrado como jefe de Estado el pasado 7 de agosto de 2026.

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A partir de allí, el mandatario ha estado acompañado de los ministros designados, liderando múltiples proyectos en materia de economía, seguridad, política, infraestructura, salud y movilidad.

Este último ha sido uno de los sectores en los que más atención ha puesto el Gobierno nacional, pues el mismo presidente ordenó realizar una reforma al Código Nacional de Tránsito, con el objetivo de modernizar la legislación vial y prevenir que las multas y trámites que se imponen en el país terminen siendo una carga económica excesiva o una condena para las familias.

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Por otro lado, el Ministerio de Transporte ha compartido otros avances que la administración del presidente Abelardo De La Espriella ha realizado durante su primer mes.

Los resultados hasta la fecha

Por medio de sus redes sociales, la entidad de transporte informó sobre algunos de los logros que se han realizado hasta el momento respecto a la movilidad del país con el propósito de mejorar las condiciones de transporte.

Uno de los puntos que más destacó el Ministerio fue el de las fotomultas en el país, ámbito en el que se tomó la decisión de realizar una revisión nacional a todas las cámaras y sistemas de fotodetección para frenar cobros abusivos.

Asimismo, el Gobierno nacional siguió adoptando medidas en este aspecto y hace unos días expidió una resolución que se encarga de prohibir a los denominados vehículos “cazafotomultas” imponer comparendos automáticos sin la presencia física de un agente de tránsito.

Otro punto que ha realizado la entidad es reforzar la seguridad de los transportadores y conductores del país, en articulación con el Ministerio de Defensa.

En su momento, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, destacó que los operativos contra bandas criminales y grupos delictivos desde la llegada de De La Espriella ayudan a que estos actores viales no sean víctimas de robos.

“Solo con seguridad nuestros transportadores podrán recorrer las carreteras con tranquilidad, sin miedo a que les roben la mercancía, los extorsionen, los asesinen o les quemen sus vehículos. La ofensiva contra el crimen también protege a quienes mueven a Colombia”, comentó.

El Ministerio de Transporte ha presentado las principales medidas adoptadas durante el primer mes del Gobierno de Abelardo De La Espriella. Foto: DANIEL JARAMILLO

El Ministerio ha sido claro en el rol que el Gobierno nacional tendrá para el sector de transportadores, afirmando que se trabajará en mesas técnicas para poder fortalecer los programas de modernización del parque automotor.

La meta de la entidad es mejorar los espacios entre ambas partes, brindando canales para que los conductores puedan comentar sobre sus necesidades.

“Empezaremos mesas de trabajo con los actores para revisar sus parámetros y que los costos de operación de la carga general, incluida la carga liviana, respondan a la realidad del sector; por eso se prorrogó su entrada en vigencia para este tipo de carga”, comenta el Ministerio de Transporte.