¿Por qué no llegan los carros autónomos a Colombia? Este es el vacío legal que ya solucionaron en otros países

Las nuevas invenciones de vehículos autónomos como el Tesla Cybercab ilusionan al mundo sobre las tecnologías futuristas que ya se pueden disfrutar y en Colombia todavía no son una realidad, ya que el Código Nacional de Tránsito exige la capacidad humana validada en la licencia de conducción para quien esté frente a un volante.

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En Colombia hay un vacío en responsabilidad civil y penal, puesto que no existe ninguna ley que contemple quién debe asumir la responsabilidad en un vehículo autónomo y el RUNT no cuenta con categorías para matricular ni expedir licencias de tránsito a automotores huérfanos de pedales o volante, como ya existen en otros países del mundo.

Por ejemplo, el Cybercab es un vehículo sin pedales ni volante. Foto: Anadolu via Getty Images

Ahora bien, si un país quiere apropiar su Código de Tránsito para estos vehículos, debe adoptar el Reglamento Técnico Global para Sistemas de Conducción Automatizada (ADS) de la UNECE (Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas).

Allí, se exigen los siguientes cuatro requisitos de seguridad:

Desempeño superior al humano: Exigen certificar mediante pruebas de simulación, pistas cerradas y tráfico real que el sistema autónomo responda ante emergencias con mayor precisión y menor margen de error que un conductor humano competente. Caja negra de datos: Las normativas internacionales señalan que el vehículo debe contar con un sistema de almacenamiento de datos para conducción automatizada, para determinar la responsabilidad en el caso de un accidente. Ciberseguridad y actualización OTA: Exigen auditorías periódicas a los sistemas de gestión de seguridad informática para blindar el vehículo contra manipulaciones o hackeos remotos. Marco de responsabilidad jurídica: Un informe del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (USDOT) indicó que las leyes locales deben redefinir el concepto de “conductor”, trasladando la responsabilidad civil y penal al desarrollador del software o fabricante del vehículo mientras el sistema automático mantenga el control.

Países pioneros donde están permitidos los vehículos autónomos

Estados Unidos

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) detalló que en este país la regulación es de carácter federal, pero descentralizada a nivel estatal, por lo que estados como California, Arizona y Texas permiten la operación comercial de robotaxis nivel 4 (sin conductor).

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China

Las metrópolis del país como Pekín, Shanghái y Wuhan tienen zonas de prueba y servicio comercial autorizadas para carros autónomos; así lo confirmó el Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información (MIIT).

Alemania:

De acuerdo con la Ley de Conducción Autónoma (Autonomes Fahren Gesetzes), este fue el primer país en aprobar el marco legal para permitir el uso comercial regular de vehículos de nivel 4 en zonas de tráfico delimitadas y homologar sistemas de nivel 3.

Junto a estos, también destacan países como Reino Unido y Japón. En estos la legislación otorga exención de responsabilidad penal al usuario en el asiento del conductor cuando el sistema autónomo está activo.