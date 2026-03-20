Uber anunció alianza con popular firma de carros para aumentar su presencia: hará millonaria inversión

El fabricante estadounidense Rivian y Uber han anunciado este jueves una alianza para acelerar sus planes de vehículos autónomos, con la previsión de desplegar 10.000 robotaxis R2 totalmente autónomos en la primera fase de su implementación, para lo que Uber invertirá hasta 1.250 millones de dólares en Rivian hasta 2031.

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La compañía Uber y Rivian trabajarán de la mano en Estados Unidos y otros países. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Se espera que los despliegues iniciales comiencen en San Francisco y Miami en 2028 y se extiendan a 25 ciudades para 2031, una vez que se aprueben ciertos hitos de autonomía en fechas específicas, con el objetivo de crear una flota a gran escala y totalmente autónoma de robotaxis Rivian R2, que estará disponible exclusivamente a través de la plataforma de Uber.

Tras la firma del acuerdo, se ha comprometido una inversión inicial de 300 millones de dólares, sujeta a la aprobación regulatoria.

Si se cumplen todos los objetivos, las empresas habrán desplegado miles de robotaxis Rivian R2 no supervisados en 25 ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa para finales de 2031. Además, las empresas tienen la opción de negociar la compra de hasta 40.000 vehículos autónomos Rivian R2 adicionales a partir de 2030.

“Estamos sumamente entusiasmados con esta alianza con Uber, que nos ayudará a acelerar nuestro camino hacia la autonomía de nivel 4 para crear una de las plataformas autónomas más seguras y convenientes del mundo”, ha afirmado el fundador y director ejecutivo de Rivian, RJ Scaringe.

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Inicialmente negociará 10.000 vehículos Rivian y hay la posibilidad de adquirir otros 40.000. Foto: Getty Images

Por su parte, el consejero delegado de Uber, Dara Khosrowshahi, cree que las cualidades de Rivian, sumadas a las de Uber, les dan la convicción necesaria para establecer objetivos “ambiciosos pero alcanzables”.

Despliegue para carga de autos autónomos

La plataforma estadounidense también planea gastar más de 100 millones de dólares en construir estaciones de recarga rápida para vehículos autónomos en Estados Unidos.

Según se desprende de un comunicado al que ha tenido acceso ‘Bloomberg’, la compañía se centrará en desplegar estas instalaciones en la bahía de San Francisco, Los Ángeles y Dallas. Uber desplegará los servicios de robotaxis en estas zonas para competir con Waymo.

Un portavoz de Uber ha indicado que la cantidad asignada cubrirá los costes de desarrollo, equipamientos, conexión de redes y los gastos relacionados con la instalación de la infraestructura ‘per se’.

La compañía ha indicado que tener en propiedad algunas de las estaciones “mejora la eficiencia, reduce los costes y mantiene a los coches más tiempo en la carretera, lo que maximiza la utilización de los mismos”.

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Uber también construirá estaciones de carga para sus vehículo. Foto: Getty Images

Uber también ha alcanzado nuevos acuerdos con las operadoras de cargadores para que el repostaje sea más accesible para sus vehículos eléctricos compartidos. Así, garantizará el uso a estos socios, lo que significa que pagará multas si los conductores de Uber no cumplen con ciertos niveles de uso.

Los pactos incluyen los firmados con EVgo en Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Boston; Hubber e Ionity en Londres; y Electra en París y Madrid. Uber ha rubricado un convenio similar con Revel Transit en Nueva York, donde Revel ofrece descuentos a los conductores de Uber.