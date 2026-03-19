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Taxista colombiano con carro eléctrico contó cuánto le duró el vehículo; tuvo que chatarrizarlo

El conductor se encargó de derrumbar los mitos sobre este tipo de vehículos y su durabilidad y resistencia.

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Redacción Vehículos
19 de marzo de 2026, 1:26 p. m.
Taxista con carro eléctrico contó cuánto le duró su carro antes de chatarrizarlo.
Taxista con carro eléctrico contó cuánto le duró su carro antes de chatarrizarlo. Foto: Montaje Semana

Mucho se ha hablado sobre la vida útil de los carros eléctricos y más si estos son taxis o están destinados al transporte público.

Al respecto, en redes sociales, un taxista que adquirió uno de estos vehículos hace 12 años decidió contar cuál fue su experiencia luego de todo este tiempo y de acumular más de 880.000 kilómetros recorridos, cifra considerablemente alta, si se tiene en cuenta que un vehículo particular recorre, en promedio, entre 15.000 y 20.000 kilómetros al año.

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BYD e6, los primeros taxis eléctricos que llegaron al país. Foto: Secretaría de Movilidad

El video se hizo viral, pues son muchos los mitos que hay sobre el estado de la batería, su degradación, la resistencia del vehículo y el estado mecánico del mismo uso, algo que motivó a este conductor a contar su historia y a destacar la fiabilidad del carro que utilizó.

Qué carro utilizó el taxista por 15 años

El hombre condujo un BYD por 12 años; en específico, un BYD e6, taxi eléctrico fácil de identificar en las calles por su diseño azul y blanco.

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Estos taxis llegaron al país hace más de 15 años e hicieron parte de un programa para impulsar la actualización del parque automotor; sin embargo, en su época hubo mucho misterio sobre cuál sería el comportamiento y la durabilidad de estos carros.

La tecnología, hasta entonces desconocida, no brindaba mucha confianza, al igual que la marca BYD, firma de origen chino que en Colombia no era muy conocida y que hoy lidera el mercado local y mundial, incluso por encima de Tesla.

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“Soy Mauricio, soy pionero en los carros eléctricos acá en Bogotá con el BYD e6, el azul y blanco que vino para taxi. 12 años, 880.000 kilómetros me aguantó ese carrito y ahorita estoy con un S-50 Dongfegn, ya llevo año y medio con ese carro”, explicó el conductor.

El profesional del volante entregó detalles sobre los mantenimientos que tuvo que realizar y aseguró que, aunque la atención al público en los talleres tuvo algunas complicaciones menores, las visitas fueron mínimas y por temas puntuales que no representaron mayor problema.

Para finalizar, indicó que, al final, la capacidad de la batería sí se vio afectada, pero nunca se dañó, algo que obedece al desgaste normal de estos vehículos y de la tecnología que incorporan.

En los carros eléctricos, los paneles de baterías están instaladas en el suelo del vehículos.
En los carros eléctricos, los paneles de baterías están instaladas en el suelo del vehículos. Foto: Getty Images

“La experiencia fue muy buena, la atención al público en los talleres un poquito pesadita, pero fuimos sacándola adelante. ¿Qué se le cambió? Lo normal. Suspensión, llantas y frenos. Tuve una vaina de cambio de DC, distribución de corriente que tuvo, pero de resto no más, de resto fue excelente. Al final estaba haciendo entre 50 y 60 kilómetros por carga, con un promedio de 14, 15 kilómetros que recorría, y por eso decidimos chatarrizar y comprar uno nuevo”, sentenció el taxista.