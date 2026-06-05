¿Qué pasa si un carro eléctrico se queda sin batería?

Tras la popularidad de los carros eléctricos y su crecimiento en el país, han aparecido dudas de propietarios e interesados. Estos vehículos son capaces de circular utilizando la energía almacenada en baterías recargables, sin motor de combustión ni gasolina.

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Nada más en el mes de mayo, en Colombia se registraron 5.001 carros eléctricos nuevos, un aumento del 252 % en comparación con el mismo mes de 2025. Las cifras, entregadas por Fenalco y la Andi, demuestran el incremento de vehículos de cero emisiones en el país.

Algunas de las dudas más comunes giran en torno a la batería, las recargas y la autonomía de estos carros. Cada marca o modelo promete cierto kilometraje que el automóvil puede recorrer con un ciclo completo de carga.

Antes de descargarse por completo, el sistema entregará señales de advertencia de que la batería se está agotando. En carros eléctricos, no se puede utilizar un bidón de gasolina de emergencia en este tipo de casos.

Renault España señaló que si la batería se acaba por completo, el carro simplemente va a detenerse sin opciones de reserva o energía guardada para reemplazarse. Si esto llega a pasar, lo mejor es recurrir a servicios de asistencia en carretera o llamar a una autoridad.

Si no existe una recarga móvil disponible, el carro deberá ser remolcado hasta una estación de carga. La marca indicó que si el carro se detuvo por falta de batería, es importante no forzar el reinicio.

Para viajar con un carro eléctrico se aconseja planear las rutas con antelación. Foto: Getty Images

“En todo caso debemos tener en cuenta que el coche no se puede quedar detenido en una zona no autorizada, ya que puede haber sanciones. Por esto, la anticipación es clave para evitar imprevistos”, agregó la empresa.

Señales de advertencia

La mayoría de carros eléctricos tiene dispositivos tecnológicos que avisan al conductor cuando la batería está en un nivel bajo. Las notificaciones suelen aparecer en el sistema digital y van de manera progresiva: se activan al bajar del 20 %, luego al 10 % e incluso al 5 %.

Si el vehículo activa el modo Eco o reduce la potencia automáticamente, puede ser otra señal de poca energía. Este proceso ocurre de manera instantánea para preservar la batería restante.

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Para evitar llegar a este punto, es necesario planear el trayecto con antelación. Esto incluye la ruta, la distancia y las estaciones del camino. Algunas herramientas de navegación actuales y aplicaciones pueden mostrar cuáles son las electrolineras más cercanas para ayudar a planear acorde.

Los carros eléctricos no tienen la misma reserva que los tradicionales. Sin embargo, muchos utilizan un margen oculto de la batería que está disponible cuando se ha llegado al 0 % de carga.