Se vendieron 73.659 vehículos nuevos en el primer trimestre de 2026; crece apuesta por vitrinas físicas

En el primer trimestre de 2026 se vendieron 73.659 vehículos nuevos en Colombia, según cifras de Fenalco y la Andi. El comportamiento del mercado se relaciona con la entrada de nuevos competidores, el crecimiento de vehículos híbridos y eléctricos y una mayor demanda, lo que ha impulsado la necesidad de asesoría especializada en el proceso de compra.

En este contexto surgió VitrinaYa, una extensión física del ecosistema digital de CarroYa, ubicada en el centro comercial El Edén. En este espacio, los usuarios pueden conocer vehículos y acceder a asesoría personalizada.

Entre las condiciones del servicio se incluye la oferta de vehículos certificados y, en algunos casos, con peritaje. También se ofrecen opciones de financiación con diferentes entidades, verificación de documentación, historial del vehículo, kilometraje, ausencia de accidentes graves y actualización de papeles.

Sobre la iniciativa, Catalina Prieto, CEO de Carroya, señaló que “este es un mercado cada vez más dinámico; los usuarios necesitan información clara y vehículos verdaderamente verificados. Con VitrinaYa queremos ofrecer una experiencia que combine la eficiencia de lo digital con la tranquilidad de ver y validar el vehículo físicamente”.

La compañía indicó que el objetivo es facilitar decisiones informadas en el proceso de compra de vehículos usados en el país colombiano.