Multa segura por descuido en la estación de gasolina: la infracción que no es perdonada por las autoridades de tránsito

Para que un vehículo funcione a la perfección, es indispensable que tenga consigo combustible, ya que sin él, no podrá operar en lo absoluto. Es por ello que el rellenar el carro con gasolina es una de las acciones más usuales para que este se encuentre en óptimas condiciones y que pueda funcionar.

Conductor elegido: el servicio que evita manejar en ciertas condiciones

Aun así, una serie de malos hábitos que algunos conductores tienen al momento de realizar esta práctica puede derivar en una multa económica, de acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito.

Esta norma es aplicada para todos los usuarios del país, ya que impone cuáles son las reglas que se deben seguir cuando se esté conduciendo en las calles, vías y carreteras del país.

Sin importar qué tan pequeña o grande sea la infracción, las autoridades de tránsito impondrán la sanción y multa.

Apagar el motor antes de cargar combustible es una obligación establecida en el Código Nacional de Tránsito y su incumplimiento puede generar multas. Foto: Getty Images

En el caso de no respetar la norma en una estación de gasolina, puede derivar en problemas mucho más graves y que no solo perjudican al conductor, sino a terceros, al estar en un espacio que contiene elementos relacionados con explosivos o incendios.

En el artículo 85 de la Ley 769 de 2002, se indica claramente cuáles son los procedimientos que un ciudadano tiene que seguir para llenar el tanque del carro con gasolina.

Según lo escrito, “El aprovisionamiento de combustible a los vehículos debe hacerse con el motor apagado”. En los casos en que esta unidad sea de servicio público de radio de acción nacional o de transporte especial y escolar, tendrán que descender los pasajeros presentes.

Asimismo, los conductores de servicio público no podrán, en ningún momento, abandonar el vehículo mientras los pasajeros siguen dentro de él.

Ya luego de que se haya llevado a cabo el aprovisionamiento de combustible, el conductor tendrá que efectuar el pago correspondiente para posteriormente encender el carro.

Las multas por no respetar la norma al llenar el tanque de gasolina del carro

Dentro de lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, existe una variedad de multas que los ciudadanos pueden recibir cuando se encuentran en una estación de gasolina, las cuales varían su nivel de gravedad acorde a la infracción cometida.

El Código Nacional de Tránsito contempla sanciones para quienes abastezcan combustible con el motor del vehículo encendido. Foto: MAURICIO FLóREZ

Una de ellas es la multa tipo C.12, en donde el ciudadano provee de combustible a un vehículo automotor cuando este aún tiene el motor encendido.

El cometer esta infracción deriva en tener una sanción de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLDV).

Otro es la multa tipo E.1., en la cual está prohibido dar combustible a vehículos de servicio mientras los pasajeros están a bordo.

Esto genera una sanción de 45 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLDV).