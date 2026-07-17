Abelardo De La Espriella revela la hoja de ruta que transformará la movilidad en Santander

En el marco de su visita al departamento de Santander, donde estuvo acompañado del gobernador y de los alcaldes de la región, el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, realizó un empalme regional donde estuvo analizando varios asuntos estratégicos de cara a su futuro como mandatario de la República.

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El Tigre revisó varios aspectos en materia de seguridad, desarrollo económico, sector agropecuario y protección ambiental. Asimismo, comentó qué rol tendrá el departamento en términos de movilidad.

Así, el presidente electo indicó cuáles serán los proyectos que el Gobierno entrante realizará para mejorar la infraestructura vial, la movilidad urbana y la conectividad regional en Santander, afirmando que para el próximo 15 de septiembre se decidirá el aval definitivo de los proyectos que se tienen en mente.

¿Cuál es la hoja de ruta de movilidad en Santander que planea De La Espriella?

Dentro de los objetivos de De La Espriella para mejorar el sector de movilidad en Santander, plantea acelerar varios proyectos que él considera importantes para la competitividad vial.

En materia de infraestructura, el presidente electo mencionó el fortalecimiento de la conexión entre el departamento y la ciudad de Bogotá, así como el desarrollo de varias vías y troncales de la región.

“En infraestructura vial, que es otro de los problemas del departamento, mejorar la conectividad con Bogotá, acelerar proyectos estratégicos como la vía Bucaramanga-Barrancabermeja y la Troncal del Magdalena. Recuperar y ampliar la red de vías secundarias y terciarias en el sector rural. Reducir tiempos y costos logísticos para la industria y el agro”, afirmó.

Asimismo, el Tigre comentó ideas para la movilidad urbana, ya que buscará llevar de nuevo el sistema de transporte masivo a la ciudad de Bucaramanga, con el fin de desarrollar la articulación entre la capital del departamento con otros sectores como Floridablanca, Girón y Piedecuesta, para reducir la congestión vehicular y brindar mejores condiciones de seguridad vial.

De La Espriella buscará llevar de nuevo el sistema de transporte masivo a Bucaramanga. Foto: Getty Images

A estas iniciativas se sumó la construcción de infraestructura logística para facilitar las exportaciones y brindar mayor competitividad en el departamento. De igual manera, se buscará mejorar la conectividad aérea para impulsar el turismo en Santander.

Finalmente, De La Espriella se pronunció acerca de la navegabilidad del río Magdalena, el cual será importante para la próxima administración.

“La principal carretera, la principal arteria de Colombia, es el río Magdalena. Y si nosotros lo hacemos navegable desde el kilómetro cero en Bocas de Ceniza, en Barranquilla, hasta el kilómetro 631 en Barrancabermeja, conectamos a Santander con el resto del país, con el Caribe colombiano y conectamos al resto del país con el mundo”, concluyó.