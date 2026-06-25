Reactivación de la movilidad: esta es la propuesta de Abelardo De La Espriella para Bogotá durante su gobierno

En la mañana de este jueves, 25 de junio de 2026, el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, recibió del Consejo Nacional Electoral (CNE) la credencial que lo oficializó como el próximo mandatario de la República para el periodo 2026-2030.

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El abogado de 47 años logró un total de 12.960.166 votos durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, superando al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien registró 12.708.312 votos, para una diferencia de 251.854.

Ya con los conteos confirmados, el Tigre busca, a través de su mandato, mejorar varios puntos que él considera necesarios para fortalecer al país.

Uno de ellos es la movilidad en la capital del país, Bogotá, la cual, según De La Espriella, enfrenta una crisis y será una de sus prioridades de cara a los próximos años.

Los objetivos de movilidad de Abelardo De La Espriella en Bogotá

El líder del partido Defensores de la Patria ha mencionado que respalda los grandes proyectos de infraestructura que se están adelantando en la ciudad de Bogotá, como las futuras líneas de metro, la ampliación de corredores estratégicos vitales para la circulación y el fortalecimiento de la conectividad aérea.

No obstante, afirma que el Distrito sigue presentando un preocupante problema: congestión vial.

De acuerdo con el más reciente índice global de movilidad de TomTom, durante 2025, Bogotá fue una de las ciudades más congestionadas del mundo, al ubicarse en la séptima posición, solo superada por Ciudad de México, Bengaluru, Dublín, Lodz, Pune y Lublin.

Para un recorrido de solo 10 kilómetros, un carro puede tardar un promedio de 31 minutos y 45 segundos. En horas pico, esta cifra puede superar los 42 minutos. Esto significa que, anualmente, un conductor puede pasar 153 horas atrapado en los trancones de Bogotá.

Asimismo, de acuerdo con cifras del Observatorio de Movilidad de Bogotá, la velocidad promedio de un vehículo está alrededor de los 23 km/h en la ciudad.

Teniendo en cuenta estos datos, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, mencionó que, durante su mandato, el Gobierno nacional tendrá la necesidad de acompañar en las nuevas obras que se están haciendo en la capital, entre ellas, el metro de Bogotá, ya que será determinante para la capital.

Metro de Bogotá Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Eso se va a resolver en gran medida con el metro, pero tenemos que apoyar, y lo voy a hacer desde la Presidencia, la línea dos y tres del metro de Bogotá”, señaló De La Espriella.

También dentro de sus objetivos para mejorar la movilidad en la ciudad está acompañar la ampliación del aeropuerto El Dorado, al igual que la de la Autopista Norte, zonas de la ciudad propensas a la alta congestión vehicular.

La relación entre el presidente Abelardo de La Espriella y Carlos Fernando Galán

Desde que se conoció el preconteo electoral el pasado domingo 21 de junio, varias figuras políticas compartieron en sus redes sociales sus reacciones ante la victoria de Abelardo De La Espriella.

Una de las más destacadas fue la del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien manifestó su confianza en que el nuevo mandatario de la nación actuará de la manera que esperan todos los colombianos.

En una publicación en su cuenta de X, Galán señaló que el Distrito está preparado para coordinar los proyectos de la ciudad con la próxima administración nacional.

Días después, el alcalde compartió otra publicación en la que informó sobre una reunión con Abelardo De La Espriella e indicó que ambas partes han mostrado una actitud positiva de cara a los próximos años.

“Estamos listos para trabajar coordinadamente desde el próximo 7 de agosto para sacar adelante los grandes proyectos de Bogotá. Le agradezco al presidente De la Espriella su respaldo y su buena disposición. Bogotá no tiene tiempo para diferencias ni discusiones políticas”, compartió Galán en su cuenta de X.