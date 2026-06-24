¿Habrá cambios en el SOAT para motocicletas? Así es la propuesta del próximo presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella

En la tarde de este miércoles 24 de junio de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) finalizó la totalidad de escrutinios de segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en donde ratifica al candidato Abelardo De La Espriella como el próximo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030.

¿Un nuevo SOAT en Colombia? El polémico “mico” en el Congreso que golpearía el bolsillo de los conductores

El candidato del partido Defensores de la Patria implementó durante su jornada de candidatura múltiples propuestas que se encuentran marcadas en debates por parte de los ciudadanos.

Una de ellas está vinculada con el sector de transporte, específicamente con el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) para los motociclistas del país.

Este seguro es sumamente importante para los miles de pilotos que transitan por las calles y vías de la nación, ya que es la que permite que estos tengan atención médica inmediata e incondicional cuando estén involucrados en un accidente de tránsito, independientemente de quién fuera el culpable.

No obstante, la propuesta del presidente electo de la república trae un cambio al sistema que impactaría a muchos colombianos.

La propuesta de Abelardo De La Espriella para el SOAT de motocicletas en Colombia

En la página oficial del partido Defensores de la Patria, el próximo presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, propuso una reducción significativa en el costo del SOAT para las motocicletas del país.

Según el abogado de 47 años, esto tiene como objetivo poder ampliar la cobertura del seguro obligatorio, al igual que disminuir la informalidad y aliviar la carga económica que tienen millones de conductores en la nación.

De La Espriella ha comentado que Colombia enfrenta un grave problema en cuanto al parque automotor de motocicletas y la falta de aseguramiento: “Hay 13 millones de motos y cerca del 80 % no tiene seguro obligatorio”.

La modificación al sistema del SOAT para motos busca disminuir la informalidad y facilitar el acceso al seguro. Foto: foto: Colprensa / fotomontaje El País.

La razón de este porcentaje tan alto, según él, deriva del alto nivel de costo de esta segura, que conlleva la decisión de varias personas de no aplicar el SOAT, sobre todo aquellos que utilizan su vehículo como herramienta de trabajo y sustento familiar.

Es bajo este argumento que Abelardo mantiene su posición en reajustar el sistema del SOAT para poder hacerlo más accesible a los millones de colombianos que utilizan motocicletas, y al mismo tiempo ampliando la cobertura del seguro en el territorio nacional.

De acuerdo con su planteamiento, tener un seguro con tarifas más bajas ayudará a incorporar más usuarios al sistema, mejorando no solamente la protección de los conductores en las vías, sino también la capacidad de respuesta de las entidades ante accidentes de tránsito.

¿En cuánto está el valor de SOAT para motocicletas en Colombia?

A inicio del 2026, la Superintendencia Financiera de Colombia compartió el actual valor del SOAT para los vehículos del país. Cada una de ellas varía dependiendo del tipo de vehículo, el cilindraje y el nivel de riesgo que representa.

En el caso de las motocicletas, la tarifa para conseguir el seguro es de la siguiente manera: