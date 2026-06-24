El Consejo Nacional Electoral (CNE) finalizó la totalidad de los escrutinios de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El resultado de ese proceso confirma la información que arrojó el preconteo que acredita a Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de Colombia.

El anuncio del CNE ocurre instantes después de que el Pacto Histórico desistiera de presentar las 57 mil reclamaciones que había mencionado el candidato presidencial Iván Cepeda sobre supuestas irregularidades en el preconteo de los votos.

Iván Cepeda promete asumir la “desobediencia” y “resistencia civil pacífica” frente al nuevo gobierno

Ese desistimiento ocurrió en medio de la Audiencia de Escrutinio Nacional y en presencia de los organismos de control, observadores electorales, partidos políticos, medios de comunicación y otros actores involucrados en el proceso democrático.

La coincidencia en los resultados del preconteo (informado por la Registraduría) y el escrutinio (que ratifica el CNE) fue del 99,9 % e, incluso, durante ese procedimiento se encontraron más votos a favor de De La Espriella en distintos departamentos del país.

Con esos números sobre la mesa, el presidente del CNE, Cristian Quiroz, notificó que De La Espriella será declarado de manera oficial como presidente electo de Colombia para el periodo 2026 - 2030, lo que le convierte en el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Debido a que el Pacto Histórico había presentado algunas de las 57 mil reclamaciones anunciadas por Cepeda, las autoridades electorales desarrollarán un procedimiento interno en la tarde de este miércoles, 24 de junio, para hacer la declaratoria de la elección de De La Espriella.

Cepeda aceptó el resultado de la segunda vuelta y prometió hacer oposición a la administración del presidente electo. El candidato seguirá ocupando una curul en el Congreso, en esta ocasión como senador en el asiento que le da el Estatuto de la Oposición.