Abogados del Pacto Histórico se juegan su última carta con denuncias ante el CNE que “podrían cambiar el margen”

Se completó el segundo día de la jornada de escrutinio nacional que está llevando a cabo el Consejo Nacional Electoral (CNE), sobre la segunda vuelta presidencial entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda.

Ese organismo electoral es clave, ya que, una vez que termine ese trámite, declarará oficialmente la elección de Abelardo De la Espriella como nuevo presidente de Colombia.

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No obstante, en medio de esa audiencia nacional de escrutinio, los abogados del Pacto Histórico han presentado una serie de reclamaciones ante el CNE, poniendo de presente presuntas irregularidades.

Quejas que se concentran en las votaciones en el exterior. Así lo reveló en diálogo con SEMANA, Holman Vega, abogado del Pacto Histórico.

“Ya estamos en las audiencias nacionales, ya estamos finalizando prácticamente el escrutinio; se han venido presentando reclamaciones en los departamentos con todas sus justificaciones y causales de ley. El inconveniente ha radicado precisamente en el tema del exterior. Nosotros les solicitamos al CNE que se aperturaran las ocho subcomisiones para hacer las reclamaciones correspondientes. No es como, digamos, se ha difundido en algunos medios o en algunas cadenas radiales que nosotros estamos solicitando el voto a voto. O sea, es un imposible porque la normatividad es taxativa y nos dice frente a qué podíamos reclamar”, expresó.

Sumado a ello, detalló las quejas que han presentado al CNE: “Nosotros solicitamos la apertura de las subcomisiones en el exterior para presentar las graves reclamaciones. Unas graves reclamaciones que las tenía que ver el Consejo Nacional Electoral y definir si las tramitaba o no. El día de ayer se radicaron aproximadamente 3.079 reclamaciones en el exterior y estamos esperando la resolución del CNE que nos diga qué va a pasar”.

“Nosotros no solicitamos la nulidad del voto en el exterior, sino que solicitamos la nulidad de lo actuado por el CNE que fue no permitir el escrutinio internacional, que es lo que se reclama. Esa fue la nulidad que se presentó el día de ayer; se presentaron las correspondientes reclamaciones, todas y cada una con la justificación correspondiente que nos permite la ley”, subrayó el abogado.

De la misma manera afirmó: “El CNE salta una etapa muy importante, que es la etapa del escrutinio, que es la que nos permite evidenciar si hay alguna irregularidad. Eso es lo que estábamos solicitando, pero como no se da la subcomisión, sino que se coge todo el consolidado y se decreta el consolidado en el exterior. Esa es la grave denuncia que hemos venido haciendo. Ya habían tutelas encaminadas, se había hablado con el procurador; el procurador, hasta donde entendimos, había entendido la preocupación del pacto histórico, se había comprometido en que iba a poner vigilancia, pero pues ayer vimos con sorpresa que la Procuraduría ni siquiera estaba enterada. Entonces, eso es lo que nosotros denunciamos, que el escrutinio finalmente en el exterior no se permitió”.

“Entonces nosotros no sabemos finalmente si la cadena de custodia se vulneró. No sabemos finalmente las reclamaciones en qué quedaron. Eso fue lo que se solicitó. Fue la nulidad de ese actuado por el CNE que es subir toda la consolidación del exterior sin permitirnos y vulnerando el debido proceso, tanto del Pacto Histórico como de la ciudadanía que votó por Iván Cepeda, aproximadamente más de 13 millones de personas”, recalcó.

Pero sobre el reconocimiento que hizo el excandidato Iván Cepeda de la victoria de Abelardo De la Espriella, el abogado Holman Vega, apoderado del Pacto Histórico, realizó una serie de aclaraciones ante el proceso de escrutinio.

“No afecta, no afecta. Él inclusive es claro en su argumentación, reconoce, pero él solicita la realidad electoral. En su mismo reconocimiento, él dice que reconoce ya, es un margen muy estrecho, pero que sí solicita al CNE que nos dé la realidad electoral, que creo que es todo lo que hemos hecho como abogados. Acá no hay ninguna actuación de dilatación, hemos estado siempre presentes en las audiencias, presentando todo como corresponde en derecho”, afirmó.

También indicó: “Entonces no afecta, nosotros también queremos saber, como Pacto Histórico, creo que la nación debe conocer cuál es el resultado final del escrutinio. Entonces no afectaría nada el reconocimiento del candidato Iván Cepeda, quien finalmente va a salir a dar el reconocimiento de quién va a ser el presidente; es el Consejo Nacional Electoral. Él solo está reconociendo algo en el margen de su sabiduría y su entendimiento, pero seguimos solicitando la realidad electoral, y ya para finalizar”.

Finalmente, el abogado expresó que no ha tenido las garantías suficientes por parte del Consejo Nacional Electoral. Además, insistió en que en los votos en el exterior se podría estrechar aún más la diferencia con Abelardo De la Espriella.

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“No, creo que las garantías radican y ha sido la problemática que se ha denunciado. El tema internacional es una flagrante violación al debido proceso, digamos también al conocer cuál fue la realidad electoral, porque hay muchas denuncias en el exterior que podrían cambiar el margen quizás de ganancia del señor Abelardo y estrecharlo aún más. Y esto, digamos, en una contienda política, electoral y más en un país, digamos, como el que tenemos hoy, pues esto también deslegitimaría mucho. Más, digamos, todas las injerencias internacionales, todo lo que hemos denunciado por el constreñimiento, porque ahorita nos trasladan que el voto fusil, pero Arauca, Santander, más de 3 millones de votos para el señor Abelardo De la Espriella, pero nos trasladan todo: la criminalización de la juventud, la criminalización de los abogados del pacto histórico, que históricamente somos guerrilleros. Entonces digamos, creo que esto también en el manejo político es una grave consecuencia que no se le hayan permitido las garantías procesales al pacto histórico”, puntualizó.