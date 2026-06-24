Tras la aceptación del resultado de las elecciones presidenciales por parte del candidato Iván Cepeda su partido, el Pacto Histórico, también aceptó la derrota en la urnas frente a Abelardo De La Espriella.

Ese sector político había mencionado unas 57 mil reclamaciones sobre supuestas irregularidades que se habrían presentado durante la segunda vuelta que se celebró el domingo, 21 de junio, en la que el abogado se impuso por un estrecho margen de 250 mil votos.

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El contenido de todas esas solicitudes no se conoció públicamente y los militantes de esa colectividad habían asegurado que estas dejaban en evidencia presuntos fallos en el preconteo de votos que estuvo a cargo de los jurados de votación y fue informado por la Registraduría.

Sin embargo, la decisión de Cepeda de reconocer como presidente electo a De La Espriella deja sin piso la batalla jurídica que comenzarían a librar los integrantes del partido para pelear la Presidencia.

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Los representantes del Pacto Histórico desistieron de esas reclamaciones en el marco de la audiencia de escrutinio nacional, proceso que se desarrolló de manera pública y ante la presencia de organismos de control, observadores electorales, delegados de los partidos políticos y medios de comunicación, entre otros actores involucrados en el proceso democrático.

La apoderada de la campaña presentó la solicitud de desistimiento frente a los asistentes a ese encuentro y el presidente del CNE, Cristian Quiroz, declaró que “vamos a aceptarle el desistimiento a la campaña del doctor Iván Cepeda Castro”.

La declaración del CNE era el último paso institucional que debía surtirse para declarar a Abelardo De La Espriella como presidente electo. El anuncio oficial se realizará este mismo miércoles 24 de junio, a las 3 de la tarde.