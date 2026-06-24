Iván Cepeda prometió liderar la oposición al gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, que tomará posesión el próximo 7 de agosto como sucesor del mandatario Gustavo Petro.

Cepeda sostuvo que acepta el resultado de la segunda vuelta en la que De La Espriella se impuso en las urnas por un margen cercano a los 250 mil votos. Ahora, como senador de la curul de oposición, promete defender los avances sociales que logró el saliente gobierno.

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“Asumimos con serenidad, responsabilidad y total firmeza el papel que las circunstancias nos demandan. Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo”, manifestó el congresista del Pacto Histórico.

Cepeda prometió asumir “de ser necesario, la desobediencia y la resistencia civil pacífica” al gobierno que está por tomar posesión hasta desde agosto de 2026 y hasta el año 2030.

El senador indicó que comenzará un nuevo recorrido por los territorios del país, tal como el que hizo en campaña, y se comprometió a abanderar las luchas sociales, las causas de la juventud, de las mujeres, de los trabajadores, de los pueblos étnicos, del campesinado y de las capas medias.

En ese discurso en el que aceptó la derrota, tres días después de la información arrojada por el preconteo de votos que se realizó en la tarde del domingo, también le envió un mensaje al presidente electo.

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“A De La Espriella y al nuevo gobierno le decimos con toda claridad que ninguna política de recorte fiscal puede incluir la destrucción de las conquistas sociales alcanzadas por el pueblo colombiano, ni del salario vital, ni de la reforma agraria, ni de las pensiones para adultos mayores, ni de la matrícula cero para estudientes de universidades públicas”, expresó.

Cepeda manifestó que los avances sociales de los últimos cuatro años no pertenecen únicamente a la administración Petro, sino al Estado colombiano.