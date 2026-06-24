Después del 21 de junio, cuando el país escogió a Abelardo De La Espriella como nuevo presidente, Gustavo Petro empezó a vivir el efecto del Pato Cojo, como ocurre en Estados Unidos con los jefes de Estado que están a semanas de entregar el poder.

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara ha sido el claro ejemplo de cómo los representantes a la Cámara no quieren asistir a las sesiones extraordinarias convocadas esta semana por su presidenta María Eugenia Lopera con el aval del Gobierno del presidente Petro.

SEMANA confirmó que este martes, 23 de junio, llegaron a sesionar cinco representantes a la Cámara de los 17. Y este miércoles, la cifra bajó a cuatro y no se ha podido conformar el cuórum para deliberar y decidir.

Gustavo Petro Foto: Presidencia

Este medio conoció el orden del día y el objetivo principal es que los congresistas e investigadores decidan sobre varias investigaciones penales y disciplinarias contra el presidente Petro y varios expresidentes como Juan Manuel Santos, Iván Duque y Andrés Pastrana.

También hay procesos contra los magistrados José Luis Barceló, Gerardo Botero Zuluaga, Jorge Luis Quiroz y José Francisco Zúñiga.

Casa de Nariño y Gloria Arizabaleta. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

En el listado también hay procesos contra el exfiscal Eduardo Montealegre, la fiscal Luz Adriana Camargo, la magistrada de la Corte Constitucional, Cristina Lombana; los exmagistrados Leonidas Bustos, Eyder Patiño Cabrera, entre otros.

El exfiscal Eduardo Montealegre. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

También contra el magistrado de la Corte Suprema, Francisco Ternera; el exmagistrado de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla; el magistrado de la Corte Suprema, Diego Eugenio Corredor, entre otros.

Pero, la investigación en la que tenía sus ojos puestos la Casa de Nariño es la penal y disciplinaria que adelanta el triunvirato conformado por los representantes Gloria Arizabaleta, Alirio Uribe, del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, del Partido de La U, sobre la financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Recordemos que Alirio Uribe- uno de los abogados que más defiende a Gustavo Petro- radicó ante la Comisión un auto inhibitorio con el que busca librar de responsabilidad al presidente en su calidad de candidato por los hechos ocurridos en su campaña de 2022. A su juicio, el peso de la ley debería caer en el entonces gerente de la campaña, Ricardo Roa.

Tras radicar el auto inihibitorio, los otros dos investigadores (Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo) radicaron otro auto donde salvan su voto y piden que, contrario a lo que propuso Uribe, Gustavo Petor sea vinculado formalmente en la investigación y se llame a indagatoria.

Gustavo Petro, Gloria Arizabaleta, Wilmer Carrillo y Alirio Uribe. Foto: FOTO1: PRESIDENCIA/FOTO2,34: SEMANA.

Gloria Arizabaleta hoy no está en la Comisión porque la Procuraduría la suspendió de su cargo como congresista porque pretendió suspender a Petro sin el visto bueno de la sala plena de la Comisión de Acusación por presunta participación en política. Y Wilmer Carrillo se sostiene en que salvará su voto.

El objetivo de Alirio Uribe era conseguir que su auto inhibitorio fuera aprobado por la Comisión de Acusación porque creía que tenía los votos asegurados. Pero, tras el triunfo en las urnas de Abelardo De La Espriella y la derrota de Iván Cepeda, los congresistas no quieren comprometerse ni votar un expediente que estuvo en la Comisión casi cuatro años y se quiere votar en cuestión de horas.