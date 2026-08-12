Gobierno De La Espriella amplía denuncia por posibles irregularidades en Ecopetrol; estas son las nuevas alertas

Aparentes presiones para participar en eventos políticos y posibles inconsistencias en el diseño de un millonario contrato son las nuevas alertas que el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), Germán Calderón España, puso en conocimiento de la Fiscalía para que investigue las presuntas irregularidades que se habrían presentado en Ecopetrol.

España envió una ampliación de la denuncia para que se investiguen nuevos hechos que estarían relacionados con supuestas presiones políticas para conseguir contratos y con el extraño cambio de dos contratos que siempre han existido para la asesoría jurídica y la representación judicial de la empresa más grande de Colombia.

Gobierno de Abelardo De La Espriella radicó denuncia en la Fiscalía por presuntas irregularidades en millonario contrato de Ecopetrol

El director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado le pidió a la Fiscalía que cite a declarar a un trabajador de una empresa de servicios jurídicos y de cobro de cartera, para que relate las posibles presiones a las que habrían sido sometidos algunos trabajadores para participar en política.

Su denuncia advirtió que los trabajadores vinculados a esa firma habrían sido obligados a llevar personas a una reunión política en Garzón, Huila, pero la asistencia, al parecer, habría estado condicionada a la renovación o a una nueva contratación con la compañía. Esto pondría sobre la mesa el posible uso de empleados y contratistas en actividades político-electorales.

El director Calderón España también le pidió al ente investigador que ponga el ojo en el ‘curioso’ cambio que se presentó en el modelo histórico de contratación de CENIT, una de las filiales más importantes de Ecopetrol. Para la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, habría una serie de inconsistencias.

La denuncia, que ya fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación, alertó que anteriormente existían dos contratos independientes: uno para la asesoría jurídica y otro para la representación judicial. En el nuevo proceso, los dos servicios se concentraron en un solo contrato.

Por eso, el Gobierno de De La Espriella solicitó a las autoridades que analicen si existió alguna irregularidad relacionada con el alcance, la complejidad, las exigencias y los controles que acompañaron la unificación de los dos contratos.

El pasado 12 de julio, SEMANA reveló la primera denuncia que España entregó a la Fiscalía para que investigara las presuntas irregularidades en un contrato por 21.000 millones de pesos entre Cenit, filial de Ecopetrol, y una firma llamada Gesycobro S. A. S., para la prestación de servicios de asesoría jurídica.