Germán Calderón España será el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

El presidente Abelardo De La Espriella continuó con los anuncios de los nombres que ocuparán altos cargos en su gobierno. En esa línea, comunicó este jueves, 9 de julio, que el abogado Germán Calderón España será el nuevo director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

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Germán Calderón España, abogado de la campaña de De La Espriella. Foto Guillermo Torres Reina -SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Germán Calderón España es un abogado constitucionalista con más de dos décadas de experiencia en el sector público, la academia y el litigio.

Graduado de la Universidad Católica de Colombia, cuenta con especializaciones en Derecho Público Económico, de la Universidad Sergio Arboleda, y en Derecho Constitucional, de la Universidad Nacional, además de una maestría en Derechos Humanos y Sistemas de Protección.

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Germán Calderón España abogado constitucionalista Bogota marzo 17 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina -SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos como procurador delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial en la Procuraduría General de la Nación y ha sido asesor de entidades como la Defensoría del Pueblo, y la Contraloría General de la República.

Calderón España, también asesoró en el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Cancillería, la Federación Nacional de Departamentos y varias dependencias del Distrito de Bogotá.

Abogado Germán Calderón España. Foto: Archivo particular

También se ha desempeñado como litigante en asuntos constitucionales, administrativos y electorales.

En el ámbito académico y editorial es autor de los libros La silla vacía, un debate constitucional y La inocencia en el sepulcro, además de la obra pedagógica Colombia y su Constitución, adaptada en videos animados para niños por la Federación Nacional de Departamentos y la Defensoría del Pueblo.