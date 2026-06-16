A investigación, magistrado que prohibió a la campaña de Abelardo de la Espriella usar la frase “firmes por la patria”

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial le abrió una investigación al magistrado Rafael Albeiro Chavarro, integrante de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, después de que prohibió a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella usar la bandera de Colombia y otros símbolos patrios, el saludo representativo de instituciones militares y las frases “firmes por la patria” y “defensores de la patria”.

El proceso disciplinario inició después de que la Red de Veedurías de Colombia radicó una queja en la Comisión de Disciplina contra el magistrado Chavarro, al calificar como “amañada” y con “falta de sindéresis” la medida provisional que le ordenó a la campaña del candidato retirar en 24 horas dicha propaganda política.

Primicia: Corte Suprema suspende medida que le impedía a Abelardo de la Espriella usar la bandera de Colombia y las frases “firmes por la patria” y “defensores de la patria”

Esa queja llegó al despacho del magistrado Julio Andrés Sampedro Arrubla, quien ordenó abrir la investigación contra su colega del Tribunal de Bogotá y una serie de pruebas que deberá entregar la Corte Suprema de Justicia sobre el nombramiento y la posesión de Rafael Charro como integrante de la Rama Judicial.

Por su parte, el Tribunal Superior de Bogotá tendrá un plazo de cinco días para entegar la copia completa del expediente que inició con una acción de tutela y terminó con una orden del magistrado Rafael Chavarro para que la campaña De la Espriella no utilizara más símbolos patrios.

¿Qué va a investigar la Comisión?

En un documento de once páginas, el magistrado Julio Sampedro, integrante de la Comisión de Disciplina Judicial, explicó que la investigación contra su colega trata de determinar si existió algún tipo de falta disciplinaria en su decisión, pues la habría expedido presuntamente contraria al ordenamiento jurídico o con una extralimitación de funciones.

El magistrado Chavarro le ordenó a través de una decisión judicial al candidato Abelardo de la Espriella y a su fórmula José Manuel Restrepo, retirar toda propaganda política que empleara la bandera de Colombia, el escudo, figuras que representen la nación, imágenes y saludos alusivos a instituciones militares y las frases “firmes por la patria” y “defensores de la patria”.

Esa decisión fue suspendida por la magistrada Marjorie Zuñiga, integrante de la Sala Laboral de la Corte Suprema, al advertir que un juez de tutela no puede censurar ni ordenar el retiro de la campaña de ningún candidato, pues esa competencia la tiene el Consejo Nacional Electoral (CNE).