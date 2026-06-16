Familiares del exvicepresidente Germán Vargas Lleras confirmaron su respaldo a Abelardo de la Espriella

De cara a la segunda vuelta presidencial, los familiares del exvicepresidente Germán Vargas Lleras anunciaron su respaldo al candidato Abelardo de la Espriella.
En desarrollo...
Clemencia, José Antonio y Enrique Vargas dijeron que el exvicepresidente habría hecho ese respaldo.
Siga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo
De cara a la segunda vuelta presidencial, los familiares del exvicepresidente Germán Vargas Lleras anunciaron su respaldo al candidato Abelardo de la Espriella.
En desarrollo...