POLÍTICA

Familiares del exvicepresidente Germán Vargas Lleras confirmaron su respaldo a Abelardo de la Espriella

Clemencia, José Antonio y Enrique Vargas dijeron que el exvicepresidente habría hecho ese respaldo.

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Redacción Semana
16 de junio de 2026 a las 10:51 a. m.
Los familiares del exivicepresidente Germán Vargas Lleras.
Los familiares del exivicepresidente Germán Vargas Lleras. Foto: Nicolás Méndez.

De cara a la segunda vuelta presidencial, los familiares del exvicepresidente Germán Vargas Lleras anunciaron su respaldo al candidato Abelardo de la Espriella.

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