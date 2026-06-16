Elecciones 2026 | José Manuel Restrepo, ‘vice’ de Abelardo de la Espriella, responde al “indudablemente se va a incendiar el país”, de Carlos Carrillo

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del abogado Abelardo de la Espriella, habló con SEMANA. Durante la entrevista, el académico y exministro fue consultado por las declaraciones de Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD). El ahora exfuncionario, que renunció tras la sanción de la Procuraduría por participación indebida en política, habló de un escenario posible si Iván Cepeda pierde las elecciones el 21 de junio de 2026, y en dicho escenario planteó “incendiar el país”.

“Indudablemente se va a incendiar el país”, dijo. “Pero había que hacer un llamado a que si ganara Abelardo, pues el que perdió, perdió”, le replicó la periodista Eva Rey.

“Eso no funciona así, eso no funciona así en ninguna parte del mundo. Por ejemplo, en Europa, si protestan los señores de, no sé, metro de París, se para la ciudad. Punto. Eso no es violencia, es como funciona la protesta. Yo estoy hablando de realidades”, agregó Carrillo.

“Aquí hay dos opciones. Una opción ultrapolarizante y una opción de un hombre que toda su vida ha luchado por reconciliar el país”, agregó.

Vea la entrevista completa con José Manuel Restrepo, fórmula a la Vicepresidencia de Abelardo de la Espriella:

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“A mí me parece que ese tipo de reacciones es una demostración de por qué no hay que votar por Iván Cepeda. Ellos representan eso: el chantaje, la amenaza, el odio, el resentimiento social, el ataque. ¿Cómo así, entonces ahora van a incendiar el país porque pierden un proceso de elección? Es que lo mínimo que un demócrata debería entender es que o se gana o se pierde. ¿Usted cree que yo voy a salir a motivar, entonces, a mis estudiantes, a los que me conocen, a todos los que nos han acompañado, en caso de que uno no gane, a que hagan y ataquen las estructuras y violenten socialmente este país? Nunca lo haría”, aseguró.

“¿Por qué? Porque soy un demócrata, porque creo en la democracia, porque respeto los resultados electorales. A mí me parece que no existe ninguna razón para este tipo de afirmaciones. La única razón es que ellos no representan esa democracia. Y ese es un camino en donde yo diría e invitaría a los jóvenes a que no se dejen manipular. Mire lo que está haciendo este señor: está manipulando a la juventud, está enviándole un mensaje a que salgan a las calles a violentar, a atentar contra la infraestructura. Como sucedió recientemente, afectar hasta el bus de la selección Colombia, hágame el favor. Yo creo que tenemos que tener un grado de madurez mayor en nuestra democracia”, agregó ‘el vice’ de Abelardo de la Espriella.

“Por eso nuestro mensaje, lo hemos hecho recurrentemente, a la unidad; es un llamado a que superemos los odios y el resentimiento, la violencia como una estrategia política, a que construyamos con amor, con esperanza. Jóvenes, no se dejen manipular. No les dieron nada en estos cuatro años. Además, no tiene sentido que caigamos en este error de hacer uso de la violencia en este momento de la historia del país. Yo personalmente creo que este es el típico caso de mensajes que no le ayudan a Colombia ni al futuro de este país. Y sobre todo, no lo dice textualmente, pero de cierta manera dice que no van a aceptar los resultados. O sea, solo les sirve que gane Cepeda”, insistió Restrepo.

“Ya lo hicieron. Cuando un jefe de Estado no reconoce un resultado de una elección, cuando un candidato presidencial como Cepeda no reconoce un resultado de una elección presidencial, es una vergüenza para Colombia, es una vergüenza para la democracia. Eso no había sucedido en la historia reciente de este país y es algo que no puede suceder”, agregó.

“Yo sí le digo a Cepeda: Desde ya, ambas candidaturas deberían comprometerse a reconocer los resultados. Yo lo digo aquí, abiertamente, yo reconozco los resultados, creo en la Registraduría, creo en que va a hacer su mejor tarea. Creo que, además, lo va a hacer en un tiempo récord, seguramente. Que sean demócratas, que no demuestren esos sellos dictatoriales autoritarios que creen que es que o ganan ellos o no hay país. No, señores, en la democracia se gana y se pierde. Y en la primera vuelta ganamos nosotros y viene una segunda vuelta y dejemos que los colombianos decidan libremente, pero no utilicemos este tipo de mensajes manipuladores, chantajistas para tratar de amenazar una nación”, puntualizó sobre el particular.

Las elecciones presidenciales, en segunda vuelta, tendrán lugar el 21 de junio de 2026. El ganador entre el abogado Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda asumirá el 7 de agosto de 2026 y gobernará hasta el 7 de agosto de 2030.