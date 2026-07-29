El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, hizo el balance de su visita a Perú: “Colombia está de nuevo en el panorama internacional”

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, entregó unas declaraciones sobre su visita a la posesión de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y destacó que pudo conversar con líderes de distintos países, lo que pone a Colombia nuevamente en un panorama internacional, según dijo.

Javier Milei, presidente de Argentina, asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella

“Es una demostración de que Colombia está de nuevo en el escenario internacional, que está construyendo en beneficio de los ciudadanos y que entiende perfectamente que a través del comercio internacional, a través de la inversión, a través de la cooperación internacional, siempre beneficiamos a nuestros actores más vulnerables en la sociedad, en la época y en la era del Tigre, Abelardo De La Espriella”, aseguró Restrepo.

El vicepresidente electo agregó que el compromiso que tienen en el gobierno entrante es que los indicadores de pobreza e informalidad puedan reducirse.

Restrepo se reunió en los dos últimos días en ese país con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

“Hemos tenido encuentros valiosísimos para Colombia sobre cómo fortalecer la Comunidad Andina (CAN), sobre cómo avanzar en que la Alianza del Pacífico recupere su dinámica y cómo trabajar en el fortalecimiento de la inversión llegando a nuestro país pero también del comercio internacional de Colombia”, dijo Restrepo.

Asimismo, aseguró que se ha venido avanzando en las estrategias regionales para luchar contra la inseguridad y el crimen organizado.

“Para ese propósito tuvimos reuniones bilaterales con el vicepresidente del Perú, Galarreta; con la presidenta, Keiko Fujimori; con el presidente Kast, de Chile; con el presidente Paz de Bolivia; con el presidente Peña, de Paraguay; con el presidente Noboa, del Ecuador; y hemos tenido también un encuentro con el rey Felipe VI de España; con el presidente Milei y tuvimos trabajo con la ministra de Economía de El Salvador y con la ministra de cooperación internacional de Emiratos Árabes Unidos”, agregó Restrepo.

Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo. Foto: Colprensa

En esos encuentros se confirmó que algunos de esos líderes estarán en la posesión de Abelardo De La Espriella el próximo 7 de agosto en Cali. Por ejemplo, en ese evento estará Milei. “Estamos viajando la semana que viene (a Colombia). Vamos a dar vuelta”, confirmó el mandatario argentino.

“Me encontré con el presidente Javier Milei y le llevé los saludos del Tigre, Abelardo De La Espriella. Fue un saludo breve, pero muy cordial, y me confirmó que estará presente en la ‘asunción’ del presidente de Colombia”, dijo por su parte Restrepo tras ese encuentro.

Otro de los mandatarios de la región que confirmó que asistirá a esa posesión es el presidente de Paraguay, Santiago Peña. “Tenemos la gran oportunidad de multiplicar nuestra relación comercial y de inversión y seguir trabajando mancomunadamente en la lucha contra el crimen organizado. Este tiene que ser un compromiso de dos naciones hermanas que van a tener puentes mucho más cercanos”, afirmó Restrepo sobre ese encuentro.