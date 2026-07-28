Keiko Fujimori asume la Presidencia de Perú: inicia la ceremonia de investidura en el Congreso de Lima

La líder de derecha Keiko Fujimori se prepara para asumir la presidencia de Perú. La ceremonia de investidura está prevista para las 12:15 p. m. (hora local de Lima), cuando la hija del expresidente Alberto Fujimori tomará posesión en un país marcado por la inestabilidad política, que ha tenido ocho presidentes en los últimos 10 años.

Exclusivo: la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, conversó con SEMANA sobre los retos en su país, Abelardo De La Espriella, Gustavo Petro, Donald Trump y la derecha en la región

La ceremonia de juramentación se llevará a cabo en el hemiciclo del Congreso bicameral, con la presencia de jefes de Estado de la región, una delegación de Estados Unidos encabezada por el vicesecretario de Estado Christopher Landau y el rey de España, Felipe VI, quien llegó al país el lunes en horas de la tarde.

En redes sociales se conoció que Fujimori llegó a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se reunirá con varios mandatarios antes de la ceremonia de posesión.

Llegan los líderes internacionales a Lima

Al lugar también han llegado múltiples líderes internacionales, entre ellos el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, quien compartió un video en redes sociales en el que felicita a Fujimori y muestra el encuentro entre ambos.

Asimismo, el embajador de Estados Unidos en Perú compartió una publicación en X en la que felicitó a la mandataria electa y destacó la relación bilateral entre ambos países. De igual forma, se confirmó que Christopher Landau se reunió con Fujimori junto a varios miembros de la delegación estadounidense.

Antes de la ceremonia de posesión, Fujimori sostuvo breves encuentros con el presidente de Chile, José Antonio Kast, y el mandatario de Paraguay, Santiago Peña.

Tras estos encuentros, Fujimori sostuvo una reunión con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Además, se conoció que el mandatario de Argentina, Javier Milei, llegó al edificio donde se desarrollan las reuniones previas a la ceremonia de posesión.

Otro de los presentes en la ceremonia es el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, quien sostuvo un breve encuentro con Fujimori al interior de la Cancillería peruana.

A pocos minutos de la ceremonia de traspaso de mando, Fujimori se reunió con el presidente de Argentina, Javier Milei, como parte de los encuentros previos a su posesión.

Inicia el protocolo de cambio de mando en Perú

El presidente del Congreso de la República, el senador Miguel Ángel Torres, recibió la banda presidencial como parte del protocolo previo a la sesión en la que Keiko Fujimori asumirá oficialmente la Presidencia de Perú. Mientras tanto, varios de los mandatarios abandonan la sede de la Cancillería y se dirigen al Congreso de Perú.

Keiko Fujimori abandonó la Torre Tagle y emprendió el camino hacia el Congreso, donde jurará como nueva presidenta de Perú. De esta manera, se convertirá en la primera mujer en asumir la Presidencia del país y en la mandataria número 131 en la historia peruana.

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