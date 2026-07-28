Keiko Fujimori asume la Presidencia de Perú: inicia la ceremonia de investidura en el Congreso de Lima

La líder de derecha Keiko Fujimori se prepara para asumir la presidencia de Perú. La ceremonia de investidura está prevista para las 12:15 p. m. (hora local de Lima), cuando la hija del expresidente Alberto Fujimori tomará posesión en un país marcado por la inestabilidad política, que ha tenido ocho presidentes en los últimos 10 años.
La ceremonia de juramentación se llevará a cabo en el hemiciclo del Congreso bicameral, con la presencia de jefes de Estado de la región, una delegación de Estados Unidos encabezada por el vicesecretario de Estado Christopher Landau y el rey de España, Felipe VI, quien llegó al país el lunes en horas de la tarde.
En redes sociales se conoció que Fujimori llegó a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se reunirá con varios mandatarios antes de la ceremonia de posesión.
🔴 La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, llega al palacio de Torre Tagle para asistir a una ceremonia junto con otros presidentes de diferentes países. Esta tarde se celebrará su juramentación como presidenta del país sudamericano. pic.twitter.com/cVEdqIuAyC— LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) July 28, 2026
Llegan los líderes internacionales a Lima
Al lugar también han llegado múltiples líderes internacionales, entre ellos el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, quien compartió un video en redes sociales en el que felicita a Fujimori y muestra el encuentro entre ambos.
Felicitaciones presidente @KeikoFujimori, es un honor para mí acompañarla en su posesión en representación del presidente @ABDELAESPRIELLA.— José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) July 28, 2026
Trabajaremos muy fuerte para recuperar nuestras naciones y volver a poner sus nombres en alto.
🇨🇴 🇵🇪 pic.twitter.com/YW6lvqfqKQ
#TransmisiónDeMandoPerú 🇵🇪 | La presidenta electa @KeikoFujimori, acompañada del canciller designado, Carlos Espá, sostuvo una reunión en Torre Tagle con la misión especial del electo presidente @ABDELAESPRIELLA. Con la delegación 🇨🇴, que estuvo encabezada por el vicepresidente… pic.twitter.com/djBCXQ7tSI— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) July 28, 2026
Asimismo, el embajador de Estados Unidos en Perú compartió una publicación en X en la que felicitó a la mandataria electa y destacó la relación bilateral entre ambos países. De igual forma, se confirmó que Christopher Landau se reunió con Fujimori junto a varios miembros de la delegación estadounidense.
Hoy, en nombre de los Estados Unidos de América, felicito al pueblo peruano por 205 años de independencia. Por 200 años nuestros países han sido amigos y lo seguirán siendo.— Embajador Navarro (@USAmbPeru) July 28, 2026
Le doy gracias también a este maravilloso país por mi esposa y mis hijos peruano-estadounidenses. ¡Viva el… pic.twitter.com/XzpDlNpc7G
La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió al vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, y al embajador de los Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro pic.twitter.com/K1T8dFfVyg— Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 28, 2026
Antes de la ceremonia de posesión, Fujimori sostuvo breves encuentros con el presidente de Chile, José Antonio Kast, y el mandatario de Paraguay, Santiago Peña.
En estos momentos, la presidenta electa Keiko Fujimori sostiene diversas reuniones con los presidentes extranjeros que llegaron a su posesión. Entre ellos, EL Rey Felipe VI (España), José Antonio Kast (Chile), Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa… pic.twitter.com/RTr6Z0j9BE— Rodrigo Chillitupa (@RodrigoCT_94) July 28, 2026
Tras estos encuentros, Fujimori sostuvo una reunión con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Además, se conoció que el mandatario de Argentina, Javier Milei, llegó al edificio donde se desarrollan las reuniones previas a la ceremonia de posesión.
La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para fortalecer la cooperación entre ambos países y avanzar en objetivos compartidos. pic.twitter.com/Dg9ahtn1uv— Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 28, 2026
🇦🇷 🇵🇪 El presidente de Argentina, Javier Milei, llegó a cancillería del Perú, para reunirse con los demás mandatarios y reyes de otros paises, y participar en la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta. El Perú está en los ojos del mundo. pic.twitter.com/QNuSiAVb1p— Carlo Martin (@Liberfach0) July 28, 2026
Otro de los presentes en la ceremonia es el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, quien sostuvo un breve encuentro con Fujimori al interior de la Cancillería peruana.
#TransmisiónDeMandoPerú 🇵🇪 | La presidenta electa @KeikoFujimori y el mandatario boliviano @Rodrigo_PazP sostuvieron una reunión bilateral en Torre Tagle —con la participación del Canciller designado Carlos Espá—, donde resaltaron el bicentenario de relaciones diplomáticas… pic.twitter.com/oFvZ1Gc8c6— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) July 28, 2026
A pocos minutos de la ceremonia de traspaso de mando, Fujimori se reunió con el presidente de Argentina, Javier Milei, como parte de los encuentros previos a su posesión.
#TransmisiónDeMandoPerú 🇵🇪 | La presidenta electa @KeikoFujimori sostuvo hoy en Torre Tagle, acompañada del canciller designado Carlos Espá, una reunión con el mandatario argentino @JMilei. En el encuentro se destacaron los profundos lazos históricos entre ambos países, así como… pic.twitter.com/74VqL47SIw— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) July 28, 2026
Inicia el protocolo de cambio de mando en Perú
El presidente del Congreso de la República, el senador Miguel Ángel Torres, recibió la banda presidencial como parte del protocolo previo a la sesión en la que Keiko Fujimori asumirá oficialmente la Presidencia de Perú. Mientras tanto, varios de los mandatarios abandonan la sede de la Cancillería y se dirigen al Congreso de Perú.
En la sesión solemne, el relator anunció que, habiendo concluido el mandato presidencial del señor José María Balcázar, el oficial mayor entregó la banda presidencial al presidente del Congreso de la República, el senador Miguel Ángel Torres. pic.twitter.com/28JGZfQmab— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 28, 2026
Keiko Fujimori abandonó la Torre Tagle y emprendió el camino hacia el Congreso, donde jurará como nueva presidenta de Perú. De esta manera, se convertirá en la primera mujer en asumir la Presidencia del país y en la mandataria número 131 en la historia peruana.
#FiestaDeLaPatria#EnVivo— Canal N (@canalN_) July 28, 2026
La presidenta electa Keiko Fujimori sale de la sede de Cancillería para dirigirse al Congreso de la República, donde dará su mensaje a la Nación
Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/aWLoB6NmWu
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