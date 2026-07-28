Una emergencia se registró el lunes por la tarde en el metro de Barcelona, España, luego de que un incendio obligara a atender a cientos de pasajeros por inhalación de humo y provocara la interrupción parcial del servicio.

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De acuerdo con medios locales, el incidente ocurrió en la línea 1 del metro, entre las estaciones de Glòries y Clot. Aunque las autoridades aún investigan las causas del incendio, varios videos difundidos en redes sociales apuntan a que el origen habría sido una falla en la catenaria del tren, el sistema de cables encargado de suministrar electricidad a los convoyes.

Al parecer, un cortocircuito generó chispas que terminaron desencadenando el incendio.

Las imágenes compartidas por los pasajeros muestran cómo una densa nube de humo invadió los vagones mientras decenas de personas permanecían agachadas en el suelo, siguiendo las instrucciones de los operadores y a la espera de ser evacuadas.

Otros videos publicados en redes sociales muestran llamas sobre uno de los rieles, cerca de la estación, instantes antes de que el humo comenzara a extenderse por los túneles y parte de las instalaciones. La situación obligó a movilizar a los equipos de emergencia y a suspender temporalmente el servicio en el tramo afectado.

Según el balance entregado por el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), un total de 139 personas recibió atención sanitaria como consecuencia del incidente.

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La mayoría de los afectados, 129 pasajeros, presentaron síntomas leves relacionados principalmente con la inhalación de humo, mientras que otras siete personas fueron atendidas con un pronóstico menos grave.

Del total de afectados, 39 personas requirieron traslado a distintos centros asistenciales para someterse a una valoración médica más detallada.

Del total de trasladados, seis fueron ingresados en el Hospital de Sant Pau, cinco en el Hospital Sagrat Cor y cuatro en el Hospital del Mar. Los 24 restantes fueron atendidos en diferentes Centros de Urgencias de Atención Primaria (CUAP), entre ellos Sant Martí, Dos de Maig, Cotxeres y Pere Camps, informó Catalunya Press.

Tras controlar la emergencia, los equipos técnicos inspeccionaron la infraestructura afectada y trabajaron durante varias horas para restablecer el servicio.

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Finalmente, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) informó que la circulación en la línea 1 quedó completamente restablecida este martes y que los trenes volverían a operar con normalidad.

Mientras tanto, las autoridades continúan investigando las causas del incendio para establecer qué originó la falla que desencadenó la emergencia y dejó a cientos de usuarios afectados en uno de los principales sistemas de transporte público de la ciudad.