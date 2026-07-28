Trump recibe a Netanyahu y Zelenski en medio de dos conflictos que siguen escalando

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llegó este martes a Washington para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, en el que será su primer encuentro desde el estallido de la guerra en Oriente Medio, un conflicto que ha puesto a prueba la relación entre ambos aliados.

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La ofensiva contra Irán dejó al descubierto diferencias entre los dos dirigentes, que alcanzaron su punto más crítico en abril durante las negociaciones de un alto al fuego con Teherán. En ese momento, Trump lanzó duros ataques verbales contra Netanyahu, a quien calificó como un “tipo muy difícil”.

El mandatario israelí restó importancia a esos desencuentros y los describió como simples “desacuerdos tácticos”, al asegurar que ambos gobiernos mantienen los mismos objetivos frente al conflicto.

Antes del encuentro en la Casa Blanca, el octavo desde el regreso de Trump al poder el año pasado, ambos intentaron rebajar el tono de la confrontación y proyectar una imagen de coordinación.

Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Foto: AP Photo/Alex Brandon

La reunión estará centrada en los principales asuntos de Oriente Medio, especialmente en el futuro de Irán. Washington asegura que, tras dos semanas de bombardeos sin precedentes y la tregua alcanzada en abril, busca abrir una nueva etapa para la diplomacia.

“Discutiremos todos los temas (…) y, ante todo, Irán, naturalmente. Nuestro objetivo es garantizar nuestra seguridad, pero también ampliar el círculo de la paz a nuestro alrededor”, dijo Netanyahu antes de emprender el viaje a Washington.

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El frente ucraniano

En paralelo, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, también tiene previsto reunirse este martes con Donald Trump para buscar mayor respaldo diplomático y militar frente a la guerra con Rusia.

El encuentro, programado para en horas de la mañana, llega en un momento en que Ucrania y Rusia intensifican sus ataques mutuos, mientras los esfuerzos diplomáticos impulsados por Estados Unidos para poner fin a más de cuatro años de conflicto permanecen estancados.

Donald Trump y Volodímir Zelenski. Foto: AP

En las últimas semanas, Zelenski ha estrechado nuevamente su relación con Trump, quien ofreció a Kiev licencias para fabricar sistemas de defensa aérea Patriot y ha sugerido que los ataques ucranianos contra territorio ruso podrían acelerar el final de la guerra.

Según un alto funcionario ucraniano que habló con AFP bajo condición de anonimato, Zelenski intentará asegurar nuevos suministros de misiles antibalísticos y reactivar las negociaciones para poner fin a los combates.

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“Nuestra prioridad número uno es la defensa antibalística y la cooperación estratégica con Estados Unidos”, indicó Zelenski en X al anunciar su llegada al país.

De acuerdo con la ONU, el último mes ha sido el más letal para la población civil ucraniana desde abril de 2022, debido a la intensificación de los ataques con misiles balísticos rusos contra ciudades y pueblos del país.

“Es crucial que Washington apruebe la compra de un paquete de misiles Patriot. Eso es muy importante”, sostuvo el alto cargo ucraniano.

*Con información de AFP.