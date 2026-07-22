Ataque con drones ucranianos provoca un gran incendio en Rusia y deja un muerto y 15 heridos

Una persona murió y otras 15 resultaron heridas durante una nueva ola de ataques nocturnos con drones lanzados por Ucrania contra el sur de Rusia. Los bombardeos alcanzaron, entre otros objetivos, varios centros logísticos de Wildberries, el mayor gigante del comercio electrónico del país, y provocaron incendios de gran magnitud.

Ocho muertos y 24 heridos en ataque con drones ucranianos a centros logísticos en Rusia

Se trata del segundo ataque contra instalaciones de la compañía en menos de una semana. El pasado sábado, drones ucranianos impactaron dos importantes almacenes de Wildberries cerca de Moscú, un ataque que dejó ocho trabajadores muertos y desató varios incendios.

“Esta noche, nuestros centros logísticos fueron atacados en Krasnodar y Nevinnomissk”, informó en Telegram la directora ejecutiva de Wildberries, Tatiana Kim.

La ejecutiva confirmó que las ofensivas dejaron “heridos” y explicó que la empresa evacuó a todo el personal tras los impactos.

El gobernador de la región de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, indicó que el ataque contra un complejo de almacenes dejó diez personas heridas. Además, confirmó la muerte de una persona después de que los restos de un dron cayeran sobre una empresa ubicada en la ciudad de Armavir.

En la vecina región de Stávropol, el gobernador Vladimir Vladimirov informó que otro ataque provocó un gran incendio en un complejo logístico de Nevinnomissk y dejó cinco personas heridas.

¿Están los servicios de inteligencia ucranianos detrás de la muerte de la presunta sicaria de Mónaco?

Las autoridades locales señalaron que los equipos de emergencia continuaban combatiendo las llamas en ambos centros logísticos varias horas después de los ataques.

Por su parte, el Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal por “atentado” debido a “los ataques de unidades armadas ucranianas contra los centros logísticos en Krasnodar y Nevinnomissk”.

Los bombardeos se produjeron pocos días después de que otros ataques ucranianos contra instalaciones de Wildberries en las regiones de Tambov y Moscú dejaran ocho muertos.

Rusia aseguró haber interceptado 242 drones ucranianos durante la última ola de ataques en distintas regiones del país. Foto: Gallo Images via Getty Images

Tras esos hechos, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sostuvo que las fuerzas de su país habían atacado instalaciones utilizadas para “suministrar componentes sancionados para la producción de drones y equipamiento de navegación”.

“En aguas del mar Negro y el mar de Azov, un petrolero y cuatro buques de carga de la ‘flota fantasma’ rusa también fueron alcanzados”, añadió el mandatario en un mensaje publicado en redes sociales. Hasta el momento, las autoridades rusas no se han pronunciado sobre esos ataques.

Video | “Nos tienen como presos y si no cumplimos nos matan”: el dramático clamor de soldados colombianos atrapados en la guerra de Ucrania

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que sus sistemas antiaéreos interceptaron 242 drones ucranianos durante las últimas horas en varias regiones del país, incluidas Moscú, Krasnodar y Stávropol, además del mar de Azov, el mar Negro y la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014.

Más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, ambos países han intensificado los ataques con drones y misiles, una escalada que ha aumentado el número de víctimas civiles y los daños a infraestructura estratégica en ambos lados del conflicto.

*Con información de AFP y EuropaPress.