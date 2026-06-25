Volodímir Zelenski felicita a Abelardo De La Espriella y propone fortalecer la cooperación entre Colombia y Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, felicitó a Abelardo De La Espriella por su victoria en las elecciones presidenciales de Colombia y manifestó su interés en profundizar las relaciones entre ambos países en materia de seguridad, estabilidad y desarrollo económico, todo en medio de la guerra que disputa su país contra la Rusia de Vladímir Putin desde hace más de cuatro años.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario ucraniano destacó el resultado electoral colombiano y envió un saludo al país tras la jornada en las urnas. “Felicitamos a Abelardo De La Espriella por su victoria en las elecciones presidenciales y deseamos al pueblo de Colombia todo el éxito”, escribió Zelenski desde su cuenta personal.

El jefe de Estado también resaltó lo que considera valores compartidos entre ambas naciones. “Sabemos que es una nación que ama y valora la libertad. Y es muy importante que la cooperación entre nuestros países solo siga creciendo”, agregó en el mensaje de felicitación al presidente electo colombiano que venció a Iván Cepeda tras una disputada elección.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski en conferencia de prensa en el Palacio del Elíseo en París. Foto: AP

Las declaraciones llegan en un momento en que Ucrania busca consolidar apoyos internacionales en medio de la guerra con Rusia y ampliar sus alianzas con gobiernos de distintas regiones del mundo. Colombia ha mantenido relaciones diplomáticas con Kiev y, durante los últimos años, ha expresado respaldo a la integridad territorial ucraniana en diversos escenarios multilaterales.

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En su mensaje, Zelenski aseguró que su país está dispuesto a trabajar con la nueva administración colombiana en diferentes áreas estratégicas. “Ucrania siempre está abierta a una asociación mutuamente beneficiosa y está lista para cooperar en todas las áreas para fortalecer la seguridad, la estabilidad y el desarrollo económico”, afirmó el líder ucraniano desde la red social.

El mandatario concluyó señalando que espera una relación cercana con el próximo gobierno colombiano. “Contamos con una fuerte cooperación con Colombia para que nuestras naciones solo se fortalezcan más”, sostuvo Zelenski en su felicitación hacia Abelardo De La Espriella por su triunfo electoral.

Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia. Foto: Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

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La felicitación de Zelenski se suma a los mensajes enviados por distintos líderes internacionales tras la elección de Abelardo De La Espriella. Durante la campaña, el ahora presidente electo expresó posiciones críticas frente a regímenes autoritarios de la región y defendió el fortalecimiento de las relaciones de Colombia con democracias occidentales, un punto que podría marcar el tono de su política exterior una vez asuma el cargo el próximo 7 de agosto.