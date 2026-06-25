Lula da Silva, cercano a Gustavo Petro, se pronunció sobre Abelardo De La Espriella y su triunfo en segunda vuelta

El candidato de la izquierda a la presidencia de Colombia, Iván Cepeda, reconoció el triunfo de su rival Abelardo de la Espriella, tres días después del balotaje más reñido de la historia del país.

Delcy Rodríguez se refirió al triunfo de Abelardo De La Espriella y propuso una relación binacional basada en el “respeto, la cooperación y la paz”

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó por la tarde los resultados del conteo preliminar y dio vencedor a De La Espriella por menos de un punto porcentual de ventaja, con 12.960.166 votos. Cepeda obtuvo 12.708.312.

Diferentes mandatarios a nivel mundial enviaron su respaldo y su felicitación al presidente electo de Colombia, entre ellos el mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien envió un mensaje a través de su cuenta de X.

Parabenizo o povo colombiano pelo processo democrático e soberano, expresso por sua vontade nas urnas, da escolha de seu novo presidente Abelardo de la Espriella nas eleições do último domingo. A amizade entre o Brasil e a Colômbia, que transcende ideologias, é fundamental para a… — Lula (@LulaOficial) June 25, 2026

“Felicito al pueblo colombiano por el proceso democrático y soberano, expresado por su voluntad en las urnas, de la elección de su nuevo presidente Abelardo de la Espriella en las elecciones del pasado domingo”; dijo Lula.

“La amistad entre Brasil y Colombia, que trasciende ideologías, es fundamental para la superación de desafíos comunes como la preservación de la Amazonía, el enfrentamiento de la pobreza y el combate al crimen organizado”, continuó diciendo el presidente de Brasil.

“Que sigamos trabajando juntos en beneficio de nuestros pueblos”, conluyó.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. Foto: GETTY IMAGES

Lula se ha catalogado por su cercanía con el gobierno de Gustavo Petro, la relación entre el presidente de Brasil y el mandatario colombiano Gustavo Petro ha estado marcada por la afinidad ideológica y la cooperación regional.

Desde la llegada de ambos al poder, han impulsado una agenda conjunta centrada en la protección de la Amazonía, la integración latinoamericana y la búsqueda de soluciones dialogadas para la crisis venezolana.

También han coincidido en la necesidad de fortalecer organismos regionales y promover políticas ambientales. Aunque han surgido algunas diferencias en temas puntuales de política exterior, la relación bilateral se mantiene cercana y basada en el diálogo y la colaboración estratégica entre ambos gobiernos.

Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva Foto: Foto tomada de la cuenta de x de Gustavo Petro

Varios mandatarios han felicitado al presidente electo en Colombia. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reconoció este miércoles, 24 de junio,la victoria de Abelardo De La Espriella y, al mismo tiempo, instó a preservar unas relaciones basadas en el “respeto, cooperación y paz”.

“Este domingo hubo elecciones en Colombia. Nosotros reconocemos la voluntad soberana del pueblo de Colombia, felicitamos ese proceso electoral y decimos:demos un paso adelante, no miremos atrás”, dijo Rodríguez.

El Gobierno español hizo lo propio y felicitó a Abelardo de la Espriella por su elección en segunda vuelta como nuevo presidente de Colombia y ha confiado en poder seguir impulsando con él la “relación estratégica” que existe entre los dos países.

Abelardo De La Espriella. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“El Gobierno de España felicita a Abelardo De La Espriella por su triunfo electoral y reitera su voluntad de continuar impulsando la relación estratégica entre España y Colombia, basada en valores compartidos, en particular en el espacio iberoamericano que ambos países impulsamos”, ha indicado en un breve comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores.