Así se ve Venezuela tras el potente terremoto que conmociona al país: estos son los aterradores videos

Al menos 164 personas murieron y casi un millar resultaron heridas por los dos potentes terremotos del miércoles en Venezuela, que provocaron el derrumbe de decenas de edificios, cortes eléctricos y pánico en la población.

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La zona más castigada por la doble sacudida fue el estado de La Guaira, en el norte del país.

Un equipo de la AFP en esa zona costera observó decenas de edificios colapsados o muy dañados. No había luz y la población pedía ayuda para rescatar a personas atrapadas entre los escombros.

Venezuela 🇻🇪: footage from one of the main boulevards of La Guaira after the earthquake.



Almost every building collapsed. pic.twitter.com/iOj18hlT1p — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) June 25, 2026

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó el jueves a primera hora al menos 164 muertos y 971 heridos. En un primer balance, había hablado de 32 muertos y más de 700 heridos.

El gobierno interino decretó el estado de emergencia nacional y declaró La Guaira como una “zona de desastre”.

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Delcy Rodríguez afirmó que había hablado con el coordinador de la ONU en el país y que ya había “rescatistas especializados” en camino para el país para apoyar en la búsqueda de supervivientes.

También dijo que su gobierno estaba “trasladando rescatistas que están en otros estados del país” para “concentrar esfuerzos primeramente en el estado de La Guaira y también en la Gran Caracas”.

UPDATE: Death toll from Venezuela earthquake rises to 164, more than 11,000 people reported missing pic.twitter.com/dqMjfzAJub — BNO News Live (@BNODesk) June 25, 2026

Los temblores también dañaron parte de las instalaciones del aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a la capital venezolana y cerró.

En Catia la Mar, a 40 minutos de Caracas, vecinos escuchan desde hace horas a una niña atrapada con vida.

“Se necesita gente que venga a ayudar, militares, que vengan a ayudar. Aquí hay una niña que está atrapada desde anoche; si vienen, la podemos sacar, necesitamos una retroexcavadora”, dijo desesperado a la AFP Dani Rizo, residente de 48 años del barrio Playa Grande.

Jean Alexander Capote, de 48 años, perdió a su suegra y busca a su hija desaparecida.

🇻🇪 Rescatan con vida a tres niños que permanecían atrapados entre los escombros de un edificio derrumbado en La Guaira, tras el devastador terremoto que sacudió Venezuela. pic.twitter.com/vGTexwbTfY — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 25, 2026

“Mi casa se cayó completa, perdí familia, se murió mi suegra, tengo a mi hija desaparecida, no la consigo. Lo que sucedió es fuerte, queremos una ayuda pronto”, cuenta a la AFP frente a un edificio de más de 15 pisos que perdió varias paredes en los temblores.

El primer sismo de magnitud 7,2 con su epicentro 21 km al oeste de Morón, en el norte del país, señaló el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Casi un minuto después, a unos kilómetros de distancia, se registró otro más fuerte de magnitud 7,5, el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900, según los datos del USGS.

Venezuela looks like it was BOMBED after two MASSIVE 7.1 and 7.5 magnitude earthquakes.



Pray for the people, this is really bad pic.twitter.com/pIw8ywXzYe — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) June 25, 2026

Tal fue la potencia de estos terremotos que se sintieron hasta en Colombia, donde sonaron algunas alarmas, constató la AFP. Según la presidenta interina, también hubo 30 réplicas.

“No hay luz, no hay internet, tenemos muchas dificultades para comunicarnos”, dijo a la AFP Leonardo Hernández, otro vecino de Catia La Mar. “Le pedimos a nuestras autoridades que por favor acepten la ayuda que están ofreciendo los organismos internacionales”.

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En la capital, las escenas fueron de destrucción y pánico, según una periodista de la AFP, que vio un inmueble de 22 plantas completamente destruido en la zona de Chacao, en el este de la ciudad, el municipio más afectado.

Muchos pasaron la noche durmiendo en la calle o en autos. El jueves por la mañana no había prácticamente ningún comercio abierto y se veía un gran movimiento de vehículos.

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“Está temblando, está temblando ahorita”, alertaban durante una de las réplicas unas personas, alrededor de un edificio que ya estaba destruido. Algunos se movieron a una zona más segura mientras otros se quedaban viendo cómo equipos de rescate movían los escombros con una máquina.

Con información de AFP*