“Antes de morirme tengo que volver a verte”: Madre que perdió el contacto con su hijo tras el terremoto de Venezuela

Venezuela atraviesa uno de los peores desastres naturales de lo que va del siglo. Dos terremotos de magnitud superior a 7 sacudieron el país, siendo el más fuerte el sismo de mayor intensidad registrado en los últimos 100 años.

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Las primeras imágenes difundidas desde ayer muestran una destrucción generalizada en La Guaira y Caracas, las ciudades más afectadas por la emergencia.

En redes sociales circulan testimonios de personas que permanecen atrapadas bajo los escombros y de familias que continúan buscando a sus seres queridos. El primer balance oficial reporta 164 fallecidos y cerca de 11.000 desaparecidos.

Sin embargo, las autoridades advierten que la cifra de víctimas podría aumentar a medida que avanzan las labores de búsqueda y remoción de escombros.

El terremoto en Venezuela ha dejado un gran número de afectados Foto: X/@BNODesk

Entre las historias que más conmoción han generado se encuentra la de Mariangi Leal, una venezolana residente en Colombia que perdió contacto con su hijo Daniel, de 15 años, tras el terremoto. En una entrevista con Antena 3, la mujer relató los angustiosos momentos que vivió mientras intentaba mantenerse comunicada con el adolescente.

Daniel se encontraba en La Guaira junto a su abuela paterna cuando ocurrió el sismo. Según contó Mariangi Leal al medio español, la comunicación fue complicada desde el primer momento debido a las constantes fallas en la señal. Aun así, madre e hijo lograron mantenerse en contacto durante cerca de una hora.

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“Estoy súper asustado, mamá. Estoy súper asustado. Papá no aparece”, le repetía el adolescente, según relató la mujer.

Leal también intentó comunicarse con el padre de Daniel, quien se encontraba trabajando en el aeropuerto. No obstante, las dificultades eran las mismas: la cobertura era casi inexistente y las comunicaciones comenzaban a colapsar.

Las labores de rescate continúan. Foto: AP Photo/Pedro Mattey

La madre recuerda con tristeza el último mensaje que recibió de su hijo antes de que la comunicación se interrumpiera por completo.

“Antes de morirme tengo que volver a verte, mi vida”, le dijo Daniel. A lo que ella respondió: “No digas eso, mi amor. Claro que nos vamos a volver a ver”.

A las 9:57 de la noche, hora de Venezuela, Mariangi recibió los últimos mensajes de su hijo. Desde entonces, no ha vuelto a tener noticias de él. La mujer asegura que tampoco ha logrado comunicarse con otros familiares que puedan informarle sobre el estado del adolescente.

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