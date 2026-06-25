El inusual fenómeno registrado en el terremoto de Venezuela: experto habló en SEMANA

Los fuertes sismos del día miércoles en Venezuela fueron devastadores para el país. Más de 100 fallecidos han sido confirmados por el Gobierno de Delcy Rodríguez y se estiman millones de dólares en pérdidas. Además, miles de personas viven en incertidumbre por el paradero de sus familiares y amigos.

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Tras los movimientos telúricos, surgieron múltiples dudas a nivel técnico, sobre todo porque este suceso, denominado “doblete sísmico”, es poco común. Asimismo, tras el fenómeno en el país sudamericano, se presentaron otros movimientos en todo el mundo.

Por esta razón, SEMANA habló con Robin Yani-Quiyuch, sismólogo guatemalteco, quien respondió estas inquietudes de forma técnica, con base “en la información preliminar del Servicio Geológico de Estados Unidos”.

SEMANA: ¿De qué se trata este “doblete sísmico” y por qué se produjo este fenómeno en Venezuela?

Robin Yani-Quiyuch (R. Y.): Como doblete sísmico se cataloga la ocurrencia de dos sismos de magnitudes relevantes que ocurren uno después del otro. Se puede dar por las anomalías o las perturbaciones que genera el primer sismo en el campo de esfuerzos del segundo (desencadenado posteriormente a la ocurrencia del primero).

En 2023 también se tuvo una secuencia o un doblete de sismos de gran magnitud que causaron mucha destrucción en Turquía y Siria. La diferencia de estas dos secuencias es que en Europa la diferencia entre los terremotos fue de alrededor de nueve horas, mientras que acá se habla de apenas unos segundos de diferencia entre el primer sismo y el segundo.

La situación dejó millones de dólares en pérdidas y miles de personas desaparecidas. Foto: AP Photo/Pedro Mattey

SEMANA: ¿Se puede desencadenar otro evento sísmico de esa categoría en los días siguientes?

R. Y.: Generalmente, las réplicas de un sismo principal o un doblete sísmico tienden a ser de magnitudes más pequeñas. De forma estadística, se espera que no ocurran sismos de magnitudes relevantes, pero sí es probable que ocurra una serie importante de réplicas de menor escala.

SEMANA: ¿Por qué hubo decenas de réplicas después del terremoto principal?

R. Y.: Usualmente, después de estos sismos de magnitudes importantes, se da una relajación en la corteza, a los alrededores de la falla que generó el sismo principal o en el área de ruptura de la falla que generó el evento sísmico, por lo que esta relajación de esfuerzos es la que genera las réplicas.

SEMANA: ¿Por qué tembló en otros países, como Japón, luego del terremoto en Venezuela?

R. Y.: Es básicamente una coincidencia que ocurrieran en un periodo muy corto. Recordemos que Japón es una de las regiones también sísmicamente activas y genera una gran cantidad de sismos de magnitudes relevantes durante todo el año.

Sí, es cierto que un sismo, como en este caso el doblete, se puede desencadenar en las inmediaciones del área de ruptura del primero, como fue el caso de Turquía. Sin embargo, sobre estas perturbaciones no se tiene mucha claridad de cómo pueden afectar a distancias más grandes.

El desastre causado por los terremotos en Turquía - Imágenes del "doblete sísmico" en 2023. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

SEMANA: ¿Qué opina de las estructuras en Venezuela y por qué cayeron tantos edificios?

R. Y.: No es mi área de experticia, pero generalmente esto obedece a que no se cumplen normas de diseño sismorresistente. Según he podido ver, los colapsos no han sido generalizados. Ha habido muchos colapsos, pero no totales, es decir, que algunos edificios de alturas similares pudieron haber resistido las sacudidas violentas de este doblete sísmico, a diferencia de otros cuyos métodos constructivos pueden no ser los adecuados para resistir estos movimientos del suelo.