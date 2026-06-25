¿Dónde fue el terremoto en Venezuela? Estos fueron los epicentros del doblete sísmico que sacudió a la región

Los movimientos telúricos en Venezuela generaron múltiples complicaciones para la infraestructura de distintas ciudades del país, donde cientos de personas perdieron la vida y hubo graves afectaciones económicas. Además, el doblete sísmico fue percibido en naciones vecinas, lo que habla de la fortaleza del movimiento de la tierra.

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Las imágenes compartidas en redes sociales y los reportes de medios internacionales mostraron escenas de evacuaciones preventivas, personas saliendo de edificios y daños en algunas estructuras. Sin embargo, una de las preguntas más repetidas tras el evento ha sido dónde ocurrió exactamente el terremoto y por qué se sintió en una zona tan amplia.

De acuerdo con la información divulgada por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el primer terremoto se produjo en el noreste de Venezuela, en cercanías de San Felipe, estado Yaracuy, aproximadamente a 280 km de la capital, Caracas, el cual tuvo 21 km de profundidad. Mientras que el segundo ocurrió apenas 39 segundos después y tuvo como epicentro el municipio de Yumare, también en Yaracuy, el cual se presentó a solo 10 km de profundidad.

Este es el mapa de acción del doblete sísmico que afectó gravemente a Venezuela. Foto: Tomado de El Periódico

Según los mapas publicados por el organismo de monitoreo norteamericano, el epicentro se ubicó en una zona marítima próxima al litoral oriental venezolano, una región influenciada por la interacción entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana. Esta condición geológica convierte al área en uno de los sectores con mayor actividad sísmica del país.

Los movimientos fueron percibidos con fuerza en ciudades del oriente venezolano, pero también en Caracas y La Guaira, donde se vieron las mayores afectaciones a infraestructura y a vidas humanas. Actualmente, la cifra está en 188 fallecidos, pero el número puede incrementar con el paso de las horas.

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El USGS informó que las localidades donde el terremoto tuvo mayor intensidad fueron Puerto Cabello, donde viven 209.080 personas, y Catia La Mar, una población costera de 661.897 habitantes.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que los estados de Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón se vieron afectados por los dos terremotos y las más de 30 réplicas que les sucedieron. Además, declaró estado de emergencia para atender la tragedia.

Un hombre permanece de pie entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en La Guaira, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey) Foto: AP Photo/Pedro Mattey

La intensidad del doblete sísmico fue tal que en países como Aruba, Curazao y Colombia se presentaron afectaciones a las poblaciones más cercanas al epicentro.

Múltiples países se han solidarizado con el pueblo venezolano, compartiendo ayuda humanitaria y suministro de recursos, con el fin de atender la coyuntura y brindar auxilio a las miles de familias que se encuentran damnificadas.