En video | El impactante momento en que un edificio colapsa durante el terremoto en Venezuela

Venezuela atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. Dos terremotos de magnitud superior a 7 sacudieron el país durante la jornada del miércoles, provocando una devastación sin precedentes en La Guaira y Caracas, las ciudades más afectadas por los movimientos telúricos.

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El impacto de los sismos dejó edificios colapsados, vías destruidas y miles de personas atrapadas entre los escombros.

El primer balance oficial reporta 164 personas fallecidas, mientras que distintos informes y testimonios señalan que miles de personas continúan desaparecidas.

Equipos de rescate mantienen las labores de búsqueda contrarreloj, en medio de un panorama marcado por los cortes de energía, las fallas en las comunicaciones y el riesgo de nuevas réplicas.

En medio de la tragedia, las redes sociales se han convertido en una ventana para mostrar la magnitud del desastre. Cientos de videos captados por ciudadanos documentan los instantes de pánico que se vivieron durante el terremoto, desde evacuaciones de emergencia hasta el colapso de edificaciones.

Uno de los registros que más impacto ha causado muestra el momento exacto en que un edificio se desploma en plena transmisión, reflejando la violencia con la que el sismo golpeó al país latinoamericano.

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En el video se observa cómo una vivienda de fachada gris, de aproximadamente tres pisos, comienza a colapsar desde el segundo nivel. Segundos después, la pared del último piso se desprende por completo y cae hacia el frente de la estructura, levantando una enorme nube de polvo que cubre gran parte de la calle.

Las imágenes también muestran a un grupo de personas que huye desesperadamente del lugar mientras intenta ponerse a salvo de los escombros y la densa nube de polvo. De fondo se escuchan los gritos de varios testigos que corren en medio del pánico, evidenciando la angustia y el caos que se vivieron durante el derrumbe.

Sin embargo, este es solo uno de los múltiples casos de colapso de viviendas registrados tras los terremotos. Imágenes aéreas difundidas en las últimas horas muestran la magnitud de la destrucción, con decenas de estructuras residenciales reducidas a escombros en las zonas más afectadas.

Mientras tanto, las labores de búsqueda y rescate continúan sin descanso. Las autoridades estiman que miles de personas podrían permanecer atrapadas bajo los restos de edificios y viviendas colapsadas, por lo que las próximas horas serán decisivas para encontrar sobrevivientes.

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La comunidad internacional ya anunció el envío de ayuda humanitaria, equipos de rescate especializados y personal de emergencia para apoyar las operaciones.

Con la llegada de estos refuerzos, se espera que en los próximos días aumente el número de personas rescatadas con vida, mientras continúan las labores para atender a los damnificados y remover los escombros.