Así luce La Guaira tras los terremotos: imágenes muestran la magnitud del desastre

Nuevas imágenes difundidas este jueves muestran la magnitud de la devastación que dejaron los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el día anterior.

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Las fotografías, captadas en distintos sectores de La Guaira, una de las zonas más afectadas por la emergencia, evidencian edificios colapsados, vías destruidas y comunidades enteras intentando recuperarse en medio de las labores de rescate.

Equipos de rescate continúan las labores de búsqueda entre los escombros en La Guaira, una de las regiones más golpeadas por los terremotos. Foto: Suministrado a Semana

Mientras continúan las operaciones de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, las autoridades elevaron el balance de víctimas a al menos 188 fallecidos y más de 1.500 heridos.

“Hasta este momento, lamentablemente, debemos reportar 188 venezolanas y venezolanos fallecidos por la acción del terremoto”, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien además precisó que se han contabilizado “1.520 personas heridas”.

Edificios dañados permanecen en pie un día después de que los terremotos azotaran La Guaira. Foto: AP Photo/Juan Pablo Arraez

La Guaira continúa siendo uno de los epicentros de la tragedia. Hasta allí se desplazó este jueves la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para supervisar las labores de atención a los damnificados y coordinar la respuesta institucional frente al desastre.

La mandataria “en este momento se encuentra en el estado La Guaira atendiendo la zona de desastre tremendo”, señaló Jorge Rodríguez durante una alocución televisada.

Caraballeda y Playa Grande concentran gran parte de las edificaciones afectadas por los terremotos. Foto: Suministrado a Semana

La magnitud de la tragedia ha provocado una rápida reacción de la comunidad internacional. Diversos países y organizaciones han anunciado ayuda humanitaria para apoyar las tareas de rescate, atención a las víctimas y recuperación de las zonas afectadas.

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Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump aseguró que ordenó “a todas las agencias” gubernamentales “que se preparen para actuar rápidamente” para asistir a Venezuela.

La magnitud de la tragedia ha movilizado ayuda internacional mientras miles de personas intentan recuperarse de los efectos del desastre. Foto: AP Photo/Pedro Mattey

“Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos”, escribió en su red social Truth Social. Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que habrá “una respuesta integral del gobierno” y garantizó que será “importante, rápida y eficaz”.

El Vaticano anunció una contribución inicial de emergencia de 100.000 euros, equivalentes a unos 114.000 dólares. La ayuda, gestionada a través de la Limosnería Apostólica, constituye “una primera contribución” para respaldar las labores de socorro, según informó Vatican News.

Las autoridades informaron que 250 edificios resultaron dañados, principalmente en La Guaira. Foto: Suministrado a Semana

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja también informó la liberación de 2,5 millones de dólares para apoyar la recuperación de las comunidades afectadas.

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Desde Europa, la comisaria de Gestión de Crisis de la Unión Europea, Hadja Lahbib, anunció la activación del sistema satelital Copernicus para apoyar las operaciones de rescate. “Estamos preparados para reforzar nuestra ayuda”, aseguró a través de la red social X.

*Con información de AFP.