Los dos terremotos que se presentaron en Venezuela dejan decenas de personas muertas y centenares de heridos, pero también una cantidad incuantificable de animales atrapados en los escombros, heridos o desaparecidos por la emergencia.

Así como múltiples organizaciones están recolectando ayuda humanitaria para enviar de Colombia a Venezuela, otras se enfocan en apoyar a las mascotas, especialmente perros y gatos, víctimas de los sismos que enlutan a ese país.

Así puede ayudar desde Colombia a los damnificados por los terremotos en Venezuela

La organización Peluditos de Venezuela está recaudando fondos para financiar sus actividades de rescate. El dinero puede enviarse a cuentas bancarias venezolanas desde cualquier lugar del mundo a través de plataformas digitales que la fundación publicó en su cuenta de Instagram.

Las fundaciones Rescate Garra & Pata y Planeta Animal Rescue también habilitaron cuentas bancarias para recibir apoyo económico que será destinado a la movilización de equipos de rescate. Esas organizaciones esperan trasladar médicos veterinarios desde Brasil y Colombia.

Otras plataformas están ayudando en la búsqueda de mascotas desaparecidas entre los escombros o que escaparon de sus hogares en medio de la emergencia. Los venezolanos están moviendo la etiqueta #MascotasVenezolanas en redes sociales para reportar los casos.

También hay una iniciativa para crear una base de datos en la que se reportarán los casos de mascotas perdidas y encontradas. Las clínicas veterinarias están reposteando las fotografías de perros y gatos, y le pidieron a la ciudadanía ayudar a las mascotas desorientadas que se encuentren en las calles.

Entretanto, en Colombia, la tienda de productos para mascotas Laika estará apoyando el envío de ayuda para las mascotas. Si conoce más plataformas para ayudar a los perros y gatos venezolanos, escriba a jgilg@semana.com.