Este sábado, 8 de agosto, se realizará una jornada de adopción de perros y gatos en La Candelaria, centro de Bogotá; estos son los detalles

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) y la Alcaldía Local de La Candelaria realizarán este sábado 8 de agosto una jornada para promover la adopción responsable, el cuidado y el bienestar de los animales de compañía.

La jornada se llevará a cabo desde las 9:00 a. m. en la carrera Séptima #12C-09, frente a la Panamericana. Allí, las familias podrán conocer a diferentes peludos que esperan encontrar un hogar lleno de amor, cuidado y responsabilidad.

Además, quienes asistan podrán acceder al servicio de vacunación antirrábica para sus animales de compañía, “una acción fundamental para prevenir enfermedades y contribuir al bienestar de estos y de toda la comunidad”.

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“En La Candelaria creemos que cuidar a nuestros animales de compañía también es construir una localidad más solidaria y responsable. Invitamos a las familias a acercarse, conocer a estos peluditos que esperan una segunda oportunidad y, si están en condiciones de hacerlo, abrir las puertas de su hogar para recibir un nuevo integrante. También tendremos vacunación antirrábica para seguir promoviendo su bienestar y cuidado”, señaló Angélica María Angarita Serrano, alcaldesa local de La Candelaria.

“Adoptar significa mucho más que llevar un animal a casa: es asumir el compromiso de brindarle alimentación, atención veterinaria, protección y, sobre todo, un entorno donde pueda sentirse seguro y querido”, subrayó la Alcaldía local.

Jornada de adopción en Expopet 2026 Foto: Cortesía

Bogotá ofrece 12.000 cupos gratuitos de esterilización para perros y gatos durante agosto de 2026

Por otra parte, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal puso a disposición de la ciudadanía más de 12.000 cupos gratuitos de esterilización para perros y gatos durante el mes de agosto, a través del programa ‘Corta a tiempo’, que continúa acercando este servicio a diferentes localidades de la ciudad.

Las jornadas llegarán a las localidades de Fontibón, Suba, Bosa, Usaquén, Kennedy, San Cristóbal, Engativá, Usme, Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Sumapaz y Barrios Unidos.

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En esta programación, algunas jornadas funcionarán mediante agendamiento a través del aplicativo del instituto en https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos, mientras otras se realizarán por convocatoria local o mixta, que se realizarán previamente en las localidades donde estarán ubicadas las Unidades Móviles.

Adicionalmente, el Instituto continuará prestando el servicio en sus dos puntos fijos de esterilización: la Unidad de Cuidado Animal (UCA), ubicada en la carrera 106A No. 67-02, barrio El Muelle, localidad de Engativá, y el punto habilitado en la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia.