Estos son los parques de Bogotá que cuentan con zonas exclusivas para perros

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá (IDRD) administra más de 5.000 parques en la ciudad. Aunque en la mayoría de ellos las mascotas pueden ingresar bajo la responsabilidad de sus cuidadores, la entidad señala que varios cuentan con infraestructura especializada para el juego, el entrenamiento y la socialización canina.

“Son los parques más completos para el disfrute de las mascotas. Cuentan con cerramientos especiales, obstáculos, bebederos, bancas y amplias zonas donde los perros pueden correr con mayor libertad”, señaló.

A continuación, los más destacados:

Parque Metropolitano Simón Bolívar

Es el parque urbano más importante de Bogotá y uno de los favoritos entre quienes tienen mascotas.

Su zona canina estructurante dispone de:

espacio completamente cerrado.

bebederos para perros.

bancas con anclajes para las correas.

amplias áreas verdes.

senderos para caminar alrededor del lago.

Además, el parque ofrece más de 113 hectáreas de zonas verdes ideales para largas caminatas.

Dirección: Carrera 68 con calle 63 (Zona Uno)

Horario: Todos los días, de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.

Parque Simón Bolívar en Bogotá Foto: Secretaría de Movilidad

Parque Metropolitano El Tunal

Ubicado al sur de Bogotá, fue uno de los primeros parques del Distrito en contar con espacios exclusivos para perros.

Dispone de dos zonas estructurantes donde las mascotas pueden ejercitarse y socializar. Frecuentemente también es escenario de jornadas de vacunación, adopción responsable, bienestar animal e identificación con microchip.

Dirección: Calle 48B Sur # 22A-07

Horario: Todos los días, de 6:00 a. m. a 6:00 p. m

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Parque Ecológico Agua Viva

Es uno de los espacios más recientes incorporados a la red de parques del Distrito.

Su zona canina combina espacios para perros con áreas infantiles, senderos ambientales, jardines para polinizadores y escenarios deportivos, convirtiéndolo en un excelente plan para toda la familia.

Dirección: Carrera 34 # 3-97, Puente Aranda.

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Otros parques de Bogotá con zonas caninas

El IDRD también ha adecuado zonas especializadas para perros en parques de diferentes localidades. Estos espacios cuentan con obstáculos, bancas y mobiliario pensado para estimular la actividad física y la socialización.

Entre ellos se destacan:

Parque Chicó Norte (Carrera 21 # 96-99).

Parque Villas de Aranjuez (Usaquén).

Parque Quintas de La Sabana (Usaquén).

Parque Llano de Bosa.

Parque La Esperanza (Bosa).

Parque Gran Colombiano (Bosa).

Parque El Claret (Rafael Uribe Uribe).

Parque Tímiza (Kennedy).

Parque Bertha Hernández (Kennedy).

Parque Carvajal (Kennedy).

Parque San Andrés (Engativá).

Parque Laguneta (Tunjuelito).

Parque Veraguas Central (Puente Aranda).

Parque Torre Molinos (Puente Aranda).