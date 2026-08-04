¿Por qué su gato orina fuera del arenero? La alerta roja que puede pasar desapercibida

Cuando un gato comienza a orinar fuera del arenero, muchos dueños piensan que se trata de un acto de rebeldía o de una forma de llamar la atención. Sin embargo, especialistas en medicina felina advierten que este comportamiento puede ser la señal de un problema de salud que necesita atención.

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Las más recientes recomendaciones de la Sociedad Internacional de Medicina Felina (ISFM) indican que este cambio de conducta suele estar relacionado con la cistitis idiopática felina (CIF), un trastorno asociado al estrés crónico.

“Debemos dejar de ver el arenero como un mueble sucio y empezar a verlo como una herramienta diagnóstica. Cambios en la frecuencia o el lugar de micción son, a menudo, el primer síntoma de una enfermedad sistémica”, afirman desde la ISFM.

Según las guías, los gatos con esta condición presentan un sistema de respuesta al estrés mucho más sensible. Situaciones como una mudanza, cambios en el mobiliario, obras en casa o incluso la presencia de otro gato pueden desencadenar una reacción que afecta la vejiga.

La razón por la que los gatos orinan fuera del arenero podría ser una alerta. Foto: Getty Images

Al perder su capa protectora, la orina irrita sus paredes y provoca un dolor intenso, haciendo que el animal busque superficies blancas para aliviar el malestar.

Los expertos también explican que, en la mayoría de los casos, esta enfermedad no está relacionada con infecciones bacterianas, por lo que tratamientos habituales como la prednisolona no han demostrado beneficios clínicos.

Entre las principales recomendaciones figura aumentar el consumo de agua mediante alimentos húmedos, aunque el cambio debe hacerse de forma gradual para evitar que se aumente el estrés.

Gato en arenero Foto: Getty Images

Además, recomiendan enriquecer el entorno con juguetes dispensadores de comida o escondiendo pequeñas porciones para estimular el comportamiento natural de caza.

Otro aspecto clave es la ubicación del arenero. Debe estar lejos de ruidos fuertes, contar con suficiente espacio y no encontrarse cerca del comedero o del recipiente de agua. También se aconseja ofrecer refugios elevados y tranquilos, así como utilizar difusores de feromonas para generar una mayor sensación de seguridad.

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La advertencia más importante tiene que ver con una posible emergencia médica. La ISFM señala que un gato que entra y sale del arenero varias veces, hace fuerza y no logra orinar necesita atención veterinaria inmediata.

Esa situación podría corresponder a una obstrucción uretral, una condición potencialmente mortal que debe tratarse en menos de dos horas para evitar complicaciones graves e incluso la muerte.