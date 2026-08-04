¿Cómo viajar con su animal de compañía en TransMilenio?

El sistema TransMilenio recordó que los animales de compañía son bienvenidos en sus buses zonales y troncales, así como en TransMiCable.

No obstante, señaló que se debe cumplir con el Manual de la Comunidad Usuaria de TransMilenio, que contiene disposiciones del Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, y establece “los derechos y deberes de quienes ingresen con animales de compañía a las estaciones, portales, buses y cabinas del sistema”.

En ese sentido, las siguientes disposiciones se deben tener en cuenta:

Razas medianas y grandes

Los perros de razas medianas y grandes deben ingresar con collar y siempre estar sujetos por sus dueños. Durante el viaje, tienen que permanecer en el piso y no podrán ocupar una silla, incluso si viajan en guacal.

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Animales lazarillos

Los animales lazarillos pueden ingresar al sistema sin bozal y deben estar debidamente identificados.

El sistema TransMilenio recordó que los animales de compañía son bienvenidos en sus buses zonales, troncales y en TransMiCable. Foto: NurPhoto via Getty Images

Razas de manejo especial

Los perros de razas de manejo especial solo pueden ser llevados por un mayor de edad; además, deben ingresar con collar y bozal, manteniéndolos puestos durante todo el viaje.

Restricciones

Los animales de compañía no deben ser alimentados dentro del sistema; tampoco está permitido llevar recipientes con alimentos sólidos o líquidos dentro del contenedor o guacal.

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Además, por razones de seguridad, ningún usuario podrá transportar más de un animal de compañía al mismo tiempo. Independientemente de si lo hace con collar o en un contenedor o guacal.

De igual manera, quienes viajen con un animal de compañía deberán portar el carné de vacunación vigente y presentarlo en caso de ser requerido por la autoridad, puesto que así lo exige el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Anuncian jornadas de adopción de perros y gatos en Bogotá durante agosto

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció que, durante agosto, se realizarán varios eventos de adopción de gatos y perros en distintos escenarios de la capital.

Del 13 al 17 de agosto, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal participará en Expopet con un estand de adopciones ubicado en el pabellón 3, nivel 1, donde 101 perros y gatos buscarán una familia. Quienes deseen adoptar podrán realizar una preinscripción para agilizar el proceso a través de https://animalesbog.gov.co/expopet.

Como parte de la programación de Expopet, el 15 de agosto se desarrollará una jornada especial durante Pitbullmanía, en el Pet Arena, donde perros de raza de manejo especial estarán disponibles para adopción, promoviendo la importancia de derribar mitos y brindar oportunidades a todos los animales, independientemente de su raza o apariencia.

La última jornada se realizará el 30 de agosto en Plaza de las Américas, de 12:00 m. a 5:00 p. m., e incluirá Doga, una actividad de yoga para perros y sus familias, en la que se harán ejercicios guiados de respiración, relajación e interacción respetuosa para fortalecer el vínculo entre los animales de compañía y sus cuidadores.