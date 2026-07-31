Anuncian jornadas de adopción para perros y gatos en Bogotá, en agosto; estos son los detalles

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció que, durante el mes de agosto, se realizarán cuatro eventos de adopción para gatos y perros en distintos escenarios de la capital.

La programación comenzará el 1 de agosto en Portal 80 Mi Casa, en la Transversal 100 A # 80A-20, entre las 11:00 a. m. y las 5:00 p. m. Allí las familias podrán conocer perros y gatos rescatados que están listos para ser adoptados.

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Del 13 al 17 de agosto, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal participará en Expopet con un Stand de Adopciones ubicado en el Pabellón 3, nivel 1, donde 101 perros y gatos buscarán una familia. Quienes deseen adoptar podrán realizar una preinscripción para agilizar el proceso a través de: https://animalesbog.gov.co/expopet.

Como parte de la programación de Expopet, el 15 de agosto se desarrollará una jornada especial durante Pitbullmanía, en el Pet Arena, donde perros de raza de manejo especial estarán disponibles para adopción, promoviendo la importancia de derribar mitos y brindar oportunidades a todos los animales, independientemente de su raza o apariencia.

Las jornadas son lideradas por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Foto: Cortesía

La última jornada se realizará el 30 de agosto en Plaza de las Américas, de 12:00 m. a 5:00 p.m., e incluirá Doga, una actividad de yoga para perros y sus familias, en la que se realizarán ejercicios guiados de respiración, relajación e interacción respetuosa para fortalecer el vínculo entre los animales de compañía y sus cuidadores.

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“En el mes del cumpleaños de Bogotá la mejor forma de celebrar es cambiando una vida. La invitación es a conocer a los perros y gatos que esperan una familia y demostrar que adoptar es amar sin condiciones”, señaló la Alcaldía.

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