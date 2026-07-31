Anuncian jornadas de adopción para perros y gatos en Bogotá, en agosto; estos son los detalles

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció que, durante el mes de agosto, se realizarán cuatro eventos de adopción para gatos y perros en distintos escenarios de la capital.
La programación comenzará el 1 de agosto en Portal 80 Mi Casa, en la Transversal 100 A # 80A-20, entre las 11:00 a. m. y las 5:00 p. m. Allí las familias podrán conocer perros y gatos rescatados que están listos para ser adoptados.
Del 13 al 17 de agosto, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal participará en Expopet con un Stand de Adopciones ubicado en el Pabellón 3, nivel 1, donde 101 perros y gatos buscarán una familia. Quienes deseen adoptar podrán realizar una preinscripción para agilizar el proceso a través de: https://animalesbog.gov.co/expopet.
Como parte de la programación de Expopet, el 15 de agosto se desarrollará una jornada especial durante Pitbullmanía, en el Pet Arena, donde perros de raza de manejo especial estarán disponibles para adopción, promoviendo la importancia de derribar mitos y brindar oportunidades a todos los animales, independientemente de su raza o apariencia.
La última jornada se realizará el 30 de agosto en Plaza de las Américas, de 12:00 m. a 5:00 p.m., e incluirá Doga, una actividad de yoga para perros y sus familias, en la que se realizarán ejercicios guiados de respiración, relajación e interacción respetuosa para fortalecer el vínculo entre los animales de compañía y sus cuidadores.
“En el mes del cumpleaños de Bogotá la mejor forma de celebrar es cambiando una vida. La invitación es a conocer a los perros y gatos que esperan una familia y demostrar que adoptar es amar sin condiciones”, señaló la Alcaldía.
Qué debe tener en cuenta al momento de adoptar?
- Ser consciente de que la decisión que tomas es para toda la vida y debe ser aprobada por todos los miembros del hogar.
- Disponer del tiempo para la entrevista y el proceso de verificación.
- Al adoptar un perro, es obligatorio llevar una pechera y traílla.
- Para perros de manejo especial, se debe contar con la respectiva pechera y un bozal de canasta adecuado.
- Quienes deseen adoptar un gato deben llevar un guacal o morral especial para su transporte.
- Fotocopia de la cédula y de un servicio público.
- Además, es importante tener a la mano fotos y videos del que será el próximo hogar del animal de compañía.