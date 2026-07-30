Los gatos son animales cada vez más acogidos en los hogares el mundo. Estos animales se han convertido en una de las mascotas favoritas de muchas personas debido a que combinan independencia, compañía y facilidad de adaptación.

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A diferencia de otros animales de compañía, los michis requieren menos espacio, pueden permanecer solos durante varias horas y sus cuidados diarios suelen ser más sencillos, lo que los hace ideales para personas con jornadas laborales extensas o que viven en apartamentos.

Estos felinos también pueden desarrollar fuertes lazos afectivos con sus cuidadores, reconocer sus voces, buscar compañía y expresar cariño de distintas maneras, como el ronroneo, los roces o el juego. A esto se suman estudios que asocian la convivencia con gatos con beneficios para el bienestar emocional, como la reducción del estrés en sus dueños.

Propietarios de gatos atigrados destacan su inteligencia. Foto: Getty Images

Los colores, tamaños y razas son diversos, pero uno de los más frecuentes son los atigrados, que se distinguen por el característico patrón de rayas, manchas o remolinos en su pelaje.

Según el veterinario Carlos Gutiérrez, hay una característica particular de los felinos de este color y es que suelen destacar por su carácter sociable y afectuoso. “Generalmente son muy amables. Son gatos muy familiares, muy agradecidos. Son gatos incluso hasta pesados”, afirma el especialista en uno de sus videos, donde explica algunos de los rasgos que con mayor frecuencia observa en estos felinos.

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Información de la compañía Purina, en su página web, indica, además, que entre los amantes de estos animales existe la creencia de que los atigrados suelen ser más curiosos y juguetones que otros felinos.

También es común que muchos propietarios los describan como animales especialmente inteligentes, capaces de aprender con facilidad y resolver situaciones de manera ingeniosa. Sin embargo, aclara que estas apreciaciones corresponden principalmente a experiencias personales y no constituyen una regla aplicable a todos los gatos con este patrón de pelaje.

Los gatos atrigrados suelen ser muy cariñosos. Foto: Gabrica

De acuerdo con los expertos, atribuir la personalidad de un felino doméstico únicamente al color o patrón de su pelaje constituye una simplificación. Si bien, algunos veterinarios y cuidadores identifican comportamientos que parecen repetirse entre los gatos atigrados, las investigaciones indican que su temperamento está determinado por una combinación de factores, entre ellos la genética, la socialización durante las primeras etapas de vida y el entorno en el que se desarrolla.