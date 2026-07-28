Gato causó nostalgia al no querer abandonar el ataúd de su dueño; evitó que lo quitaran del lugar

La muerte de un ser querido no solo afecta a las personas. En México, un gato conmovió a cientos de asistentes durante el velorio de su dueño al negarse a separarse del féretro hasta el último segundo.

La verdad sobre el duelo en perros y gatos: así es como enfrentan la pérdida de un ser querido

El momento fue compartido por RDN Noticias y rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Las imágenes muestran a la mascota acostada debajo del ataúd, como si quisiera acompañar a su propietario en su despedida definitiva.

Durante la ceremonia, el animal se quedó quieto sin moverse mientras familiares y amigos observaban la escena con mucha nostalgia. En el video también aparece un niño que, entre lágrimas, intenta retirar al gato del lugar.

Sin embargo, al comprobar que el gato seguía acostado e incluso ronroneaba suavemente, decidió respetar ese instante antes de llevárselo.

Esta historia causó una enorme cantidad de reacciones en diferentes plataformas. Varios usuarios aseguraron haber vivido situaciones parecidas con sus propias mascotas luego de la muerte de un familiar, mientras otros hablaron de la sensibilidad que pueden demostrar los animales cuando pierden a alguien importante en sus vidas.

Especialistas en comportamiento animal han explicado en distintas ocasiones que algunas mascotas pueden experimentar cambios emocionales frente a la ausencia de una persona con la que mantenían un fuerte vínculo.

Aunque el duelo no ocurre de la misma manera que en los humanos, es frecuente que cambian sus hábitos, busquen a quien ya no está o permanezcan cerca de las cosas u objetos relacionados con esa persona.

Así viven los gatos el duelo

De acuerdo con el portal Catit, los felinos tienen cambios de comportamiento en el momento en el que pierden un familiar humano cercano, en especial sus dueños. Dentro de estos cambios están algunos cambios como:

Pérdida de apetito

Esconderse o evitar la interacción

Dormir más o menos tiempo de lo habitual

Llorar o aullar más

Cambios en los hábitos de acicalamiento

Inquietud o caminar de un lado a otro

Problemas con el arenero

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En cuanto al tiempo en el que los gatos duran de luto, no hay un tiempo específico, pero depende de cada gato. Hay algunos que se recuperan en algunos días, pero otros tardan semanas, incluso meses en recuperarse, todo depende también de qué tan cercana era la mascota con el humano.