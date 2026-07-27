Expopet 2026 llega a Corferias del 13 al 17 de agosto con adopciones, competencias y más novedades

Bogotá se prepara para recibir una nueva edición de Expopet, la feria especializada en animales de compañía que volverá a abrir sus puertas en Corferias del 13 al 17 de agosto. Durante cinco días, los asistentes podrán disfrutar de una agenda que combinará exhibiciones, actividades deportivas, espacios académicos y experiencias enfocadas en el bienestar y la tenencia responsable de mascotas.

La ciencia da la ‘verdad absoluta’, ¿es cierto que los gatos siempre caen de pie?

Uno de los ejes de la programación será la adopción responsable. En esta edición, 101 perros y gatos rescatados estarán disponibles para encontrar un hogar definitivo, como parte de una iniciativa que busca conectar a estos animales con familias dispuestas a brindarles una segunda oportunidad. Quienes deseen adoptar deberán cumplir con el proceso y los requisitos establecidos por las organizaciones participantes para garantizar que cada mascota llegue a un entorno adecuado.

Entre las atracciones más esperadas también estará el regreso de Canisalto, que celebrará su sexta edición dentro de la feria. Inspirada en la disciplina internacional del dock diving, la competencia pondrá a prueba la velocidad y habilidad de los perros, que deberán recorrer una plataforma y lanzarse a una piscina para intentar alcanzar la mayor distancia posible.

La organización anunció que este año el certamen tendrá un incentivo adicional: al finalizar la feria serán premiados los tres perros que logren los saltos más largos registrados durante las jornadas de competencia.

Además de estas actividades, Expopet ofrecerá una programación para toda la familia con exhibiciones de distintas razas, demostraciones deportivas, asesorías sobre cuidado animal, productos y servicios para mascotas, así como espacios dedicados a promover la convivencia responsable entre las personas y sus animales de compañía.

¿Cómo saber si su perro está envejeciendo? Las señales que muchos dueños pasan por alto

La feria también reunirá a médicos veterinarios, entrenadores, fundaciones y empresas del sector, que compartirán recomendaciones sobre salud, nutrición, educación y bienestar animal, convirtiendo el evento en un punto de encuentro para quienes ya tienen mascotas y para quienes están pensando en sumar un nuevo integrante a su hogar.

Con esta nueva edición, Expopet espera consolidarse una vez más como uno de los eventos pet más importantes del país, reuniendo en un mismo escenario entretenimiento, educación y acciones que promuevan el cuidado responsable de perros y gatos.