Expopet 2026 ya tiene fecha en Bogotá: estas son las actividades y requisitos para asistir con su mascota

Se trata de Expopet 2026, la Feria Internacional de Animales de Compañía, que regresará a Bogotá con cientos de actividades, exhibiciones y espacios especializados para las familias multiespecie.

Ni en el patio ni en la terraza. Este es el lugar ideal para que los perros duerman cuando hace frío, según veterinarios

La nueva edición se llevará a cabo del 13 al 17 de agosto de 2026 en Corferias, donde se reunirán expertos, marcas, emprendedores, fundaciones y miles de visitantes interesados en el bienestar animal, la tenencia responsable y las últimas tendencias del mundo pet.

De acuerdo con la organización, el evento ofrecerá espacios de entretenimiento, actualización y experiencias para los animales de compañía y sus cuidadores. Además, contará con una amplia muestra comercial de productos y servicios relacionados con nutrición, salud, entrenamiento, accesorios, cuidado y bienestar de las mascotas.

Entre las actividades que tradicionalmente hacen parte de Expopet se encuentran exhibiciones caninas, concursos, deportes para mascotas, jornadas de adopción, espacios académicos, demostraciones de grooming, actividades de agilidad, yoga con perros y escenarios educativos para promover el cuidado responsable de los animales.

También suelen habilitarse zonas interactivas para compartir en familia y fortalecer el vínculo entre humanos y mascotas.

Perro labrador retriever jadeando y gato jengibre sentado frente a un fondo amarillo oscuro. Foto: Getty Images/iStockphoto

Siete beneficios de tener un perro como animal de compañía, probados por la ciencia

Requisitos para ingresar con mascotas a Expopet 2026

Expopet

Los organizadores recordaron que quienes deseen asistir con sus animales deberán presentar el carné de vacunación al día. Asimismo, recomendaron que las mascotas ingresen con collar y correa, y estén bajo la supervisión permanente de un adulto responsable.

Además, se informó que los cachorros menores de tres meses no podrán ingresar al recinto, una medida orientada a proteger su salud y bienestar. De igual forma, los animales que presenten síntomas de enfermedad podrían tener restricciones de acceso para evitar riesgos sanitarios para otros asistentes.

La feria funcionará entre las 10:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, mientras que la boletería estará habilitada desde las 9:00 a. m. Los organizadores indicaron que las entradas podrán adquirirse en las taquillas del evento o a través de los canales oficiales de Expopet.