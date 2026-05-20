En el recién inaugurado Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, decenas de perros disfrutan de un espacio especialmente diseñado para ellos, con actividades tan llamativas como yoga para mascotas, pista de agilidad y zonas recreativas para compartir con sus dueños.

La increíble historia de Zafira: la perrita que venció el cáncer y ahora acompaña al Ejército

El nuevo Parque de Mascotas se convirtió rápidamente en uno de los lugares más comentados de la ciudad, especialmente por el festival Nuevo Chambacú Pet Family, liderado por la Umata y la Alcaldía de Cartagena, que busca fortalecer los espacios pet friendly y promover el bienestar animal.

De acuerdo con la Alcaldía de la ciudad, uno de los espacios que más ha llamado la atención es el denominado Yoga Pet, una actividad en la que perros y dueños realizan ejercicios de relajación, inclusión y conexión.

A esto se suma una pista de agility, donde mascotas entrenadas superan obstáculos y realizan demostraciones de habilidades con apoyo de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Además de las actividades recreativas, el complejo que siempre tiene vigilancia ofrece jornadas de atención veterinaria básica, orientación preventiva, clínicas móviles y espacios educativos sobre tenencia responsable y protección animal.

Según la administración distrital, el objetivo es consolidar a Cartagena como una ciudad más incluyente con las llamadas “familias multiespecie”.

Estas son las 10 razas de perros más delicadas y propensas a sufrir enfermedades

Durante el puente festivo, cientos de personas llegaron junto a sus mascotas para disfrutar de este nuevo escenario ubicado en Chambacú, el cual mezcla deporte, recreación y bienestar animal en un mismo lugar.

Videos compartidos en redes sociales muestran a perros haciendo yoga, recorriendo circuitos y compartiendo con otros animales en un ambiente completamente pet-friendly.

“Este espacio refleja el compromiso de Cartagena con una ciudad más consciente, empática e incluyente”, señaló Adolfo Pérez, director de la Umata, en diálogo con Caracol Radio, además de destacar que el nuevo complejo busca fortalecer la convivencia ciudadana y el respeto hacia los animales.