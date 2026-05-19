La curiosa razón por la que los gatos miran las pantallas por mucho tiempo

Los dueños de gatos saben que con solo prender el televisor o abrir el computador, los felinos aparecen de la nada y se quedan con los ojos clavados en la pantalla como si fuera lo más importante del universo.

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Esto aparentemente parece un capricho, pero tiene en realidad, una explicación profunda en la biología y en la forma en que estos animales perciben el mundo visual.

La clave está en la tasa de refresco de las pantallas. El ojo humano necesita apenas entre 20 y 25 fotogramas por segundo para ver movimiento fluido, pero para los gatos es otra historia.

¿Por qué los gatos suelen ver las pantallas por mucho tiempo? Foto: Getty Images

Su sistema visual está diseñado para detectar hasta el más mínimo movimiento de una presa en plena persecución, así que necesitan que una pantalla emita al menos 100 Hz para percibir las imágenes como algo real.

Los televisores antiguos de tubo, que funcionaban entre 50 y 60 Hz, para ellos no eran una película: eran un parpadeo molesto, pero los dispositivos modernos de alta definición, en cambio, ya alcanzan esas frecuencias altas, y ahí fue cuando los gatos empezaron a volverse adictos a las pantallas.

Pero la tasa de refresco no lo explica todo. El cerebro de los gatos está programado para reaccionar de forma inmediata ante movimientos rápidos y horizontales, exactamente el tipo de movimiento que hacen los pájaros, los ratones y, resulta, los cursores del computador.

La razón por la que los gatos se quedan mucho tiempo viendo las pantallas. Foto: Getty Images

Cuando un pájaro cruza el encuadre de un video o un cursor se desplaza por la pantalla, se activa en el gato toda la secuencia depredadora: acecho, fijación de la mirada y ataque.

A diferencia de los humanos, que se fijan en colores y detalles, los gatos priorizan el movimiento. Aunque son dicromáticos y ven principalmente azules y amarillos, su retina tiene una densidad mucho mayor de bastoncillos, las células especializadas en detectar movimiento y funcionar bien con poca luz.

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Ante la pregunta de si es bueno o malo que los gatos estén pegados a estas pantallas, los expertos en comportamiento animal señalan que los videos tipo “Cat TV” pueden ser una herramienta útil de enriquecimiento mental, especialmente para gatos de interior que no salen mucho.

El problema viene después: al no poder atrapar físicamente lo que ven, pues algunos desarrollan frustración y ansiedad. Por eso los especialistas recomiendan cerrar siempre el ciclo de caza con un juguete físico o un premio, para que el instinto cazador del felino quede satisfecho de verdad.