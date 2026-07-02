Mascotas ‘mini’: estos son los riesgos de criar perros y gatos cada vez más pequeños

Las mascotas de tamaño mini han ganado gran popularidad en los hogares, especialmente en apartamentos y las redes sociales han jugado un papel clave en su viralización.

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Su apariencia tierna, similar a la de un cachorro permanente, y su facilidad para adaptarse a espacios pequeños han impulsado su demanda. Sin embargo, es importante saber que estos animales de compañía en ocasiones se exponen a enfermedades que pueden resultar recurrentes.

Según la Asociación Veterinaria de Países Bajos, cuanto más pequeño es el perro, mayor es el riesgo de dolor y problemas neurológicos, pues hay afecciones que se atribuyen directamente a la crianza de animales de tamaño mini.

Los perros mini pueden enfrentar enfermedades o complicaciones de salud debido a su genética. Foto: Getty Images

Términos como “teacup” o “toy” son cada vez más comunes para promocionar perros y gatos de estos tamaños, lo que genera una creciente demanda de estas mascotas, muchas veces causando invonvenientes.

Esto que, para algunos expertos, es una ‘moda’, ha llevado a determinados criadores a realizar cruces enfocados únicamente en reducir su tamaño, dejando en un segundo plano aspectos fundamentales como la salud y el bienestar de los animales.

En algunos casos, estas prácticas incluyen la reproducción con alteraciones genéticas o una supervisión veterinaria insuficiente durante la crianza, lo que complica sus condiciones a futuro.

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Cuando esto se presenta, los especialistas señalan que estos ejemplares tienen mayor probabilidad de sufrir enfermedades como fragilidad ósea, problemas dentales, trastornos del crecimiento e hipoglucemia. Así mismo, es posible que evidencien dificultades respiratorias y alteraciones en las articulaciones, condiciones que afectan su calidad de vida y requieren atención veterinaria constante.

La importancia de conocer el origen

Por lo anterior, antes de adquirir una mascota de estas características, los expertos aconsejan investigar el origen del animal, verificar que el criador cumpla con los controles sanitarios y solicitar información sobre su historial médico y, cuando sea necesario, pruebas genéticas.

Los gatos, al igual que los perros pueden enfrentar problemas de salud si tienen tamaño demasiado pequeño. Foto: Getty Images

Ante estas decisiones, los refugios son una opción responsable que contribuye al bienestar animal. Si se opta por la compra, es importante elegir criadores que cumplan con las normativas, conocer a los padres del cachorro y mantener un plan de revisiones veterinarias y vacunación desde los primeros meses de vida.

Los veterinarios recuerdan que la salud de estos animales debe estar siempre por encima de la apariencia. Las mascotas, especialmente los perros, deberían poder correr, jugar y vivir sin dolor y eso solo será posible si se dejan de criar animales con características extremas o poco saludables. Para los especialistas, la salud siempre debe primar sobre la moda o el tamaño.