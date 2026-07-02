Shakira obtuvo importante reconocimiento y rompió su propio récord en importante plataforma

Shakira continúa consolidando uno de los mejores momentos de su carrera musical, pues aunque la cantante colombiana tiene una apretada agenda por su gira internacional Las Mujeres Ya No Lloran, sigue acumulando reconocimientos por su canción Dai Dai, tema oficial del Mundial 2026.

Shakibecca confesó si sustituyó a Shakira en la inauguración del Mundial 2026 y generó polémica

En los últimos días, la barranquillera alcanzó el primer lugar en importantes listados internacionales y, además, rompió un nuevo récord en Spotify, donde volvió a hacer historia como la artista femenina latina con más oyentes mensuales.

Lanzada el pasado 14 de mayo, Dai Dai fue elegida como la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en beneficio del Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA. La producción reúne el estilo característico de Shakira con la propuesta afrobeat de Burna Boy, dando como resultado una mezcla de ritmos latinos, pop y sonidos africanos que rápidamente conectó con el público.

La canción transmite un mensaje de unión, superación y celebración alrededor del fútbol, al tiempo que hace un recorrido por algunas de las grandes leyendas de este deporte.

En su letra aparecen referencias a figuras como:

Pelé

Diego Armando Maradona

Romário, Paolo Maldini

Cristiano Ronaldo

Lionel Messi

Andrés Iniesta

David Beckham

Kaká

Mohamed Salah

Kylian Mbappé

Carlos “El Pibe” Valderrama

Shakira rompió récord con ‘Dai Dai’: hizo historia en el Mundial 2026

El sencillo no tardó en convertirse en un fenómeno global. Durante la semana del 30 de junio alcanzó el primer lugar del Spotify Top Global Songs, posicionándose como la canción más escuchada del mundo.

Al mismo tiempo, lideró el Billboard Global Chart, confirmando el alcance internacional que ha tenido desde su estreno.

El videoclip oficial ya supera los 296 millones de visualizaciones, mientras que la canción acumula más de 500 millones de reproducciones globales.

Shakira en la inauguración del Mundial 2026. Foto: Getty Images

Un nuevo récord para la colombiana

El buen desempeño de Dai Dai también impulsó un nuevo logro para Shakira en Spotify. La artista superó recientemente los 99 millones de oyentes mensuales, estableciendo un nuevo récord para una cantante latina en la historia de la plataforma de streaming.

La cifra confirma el alcance que mantiene la barranquillera a nivel internacional y demuestra que continúa siendo una de las artistas más influyentes de la música, incluso después de más de tres décadas de trayectoria.

Su capacidad para conectar con diferentes generaciones y colaborar con artistas de distintos géneros ha sido clave para mantener su presencia entre los nombres más escuchados del mundo.